Soğanlı sazlığı'nda yangın
6 saat önce
Soğanlı Sazlığı'nda yangınBurdur Gölü kenarındaki Soğanlı Sazlığında çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:40 Kaynak: DHA
Soğanlı Sazlığı'nda yangın
Burdur Gölü kenarındaki Soğanlı Sazlığında çıkan yangında 50 dönüm alan zarar gördü.
Merkez Yarıköy köyü sınırlarındaki sazlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkan yangında yaklaşık 50 dönüm sazlık alan zarar görürken, bazı canlılar da telef oldu.
Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi 15 Temmuz'da eşini ve oğlunu şehit veren Nihal Olçok: Erdoğan benim için hayal kırıklığıdır Yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi Ermeni tasarısı Cumhuriyetçi senatör tarafından ikinci kez engellendi