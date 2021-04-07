Soggy Bottom Filmi - Son Dakika

1970'lerin San Fernando Vadisi'nde geçen Soggy Bottom, aynı zamanda başarılı bir çocuk oyuncu olan bir lise öğrencisinin hayatına odaklanıyor.
Yönetmen: Paul Thomas Anderson
Senaryo: Paul Thomas Anderson
Oyuncular: Bradley Cooper, Benny Safdie, Joseph Cross, Anthony Molinari, Alana Haim, Craig Stark, Charlotte Townsend, Fatimah Hassan, Zoe McLane, Deana Molle', Cooper Hoffman, Grace Kennedy-Piehl, Joe Don Harris, Bottara Angele, Ryan Wicks, Patrick Salway, Louis Delavenne, Devon Knopp, Zachary Chicos, Lakin Valdez, Tess Rianne Sullivan, Rogelio Camarillo, Mary Eileen O'Donnell, Thomas John Rudolph, Nathan M. Hadden, Elton McCrudden, Natalia Becerril, Collin Sutton, Joshua Carl Allen, Mark Kirksey
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Soggy Bottom
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 24.12.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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