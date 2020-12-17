Söğütlü 3. OSB'deki Aliye İzzetbegoviç Camisi ibadete açıldı - Son Dakika

Söğütlü 3. OSB'deki Aliye İzzetbegoviç Camisi ibadete açıldı

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaptırılan Aliya İzzetbegoviç Camisi ibadete açıldı.

Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yaptırılan Aliya İzzetbegoviç Camisi ibadete açıldı. Söğütlü 3 OSB Bölge Müdürü İsmet Altunışık, yaptığı açıklamada, 1100 metrekare kapalı alanı olan caminin bin kişilik kapasiteye ulaştığını söyledi. Son teknolojiyle donatılan caminin OSB içinde çalışan ve şehir dışından gelen misafirlere hizmet edeceğini akataran Altunışık, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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