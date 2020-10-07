Söğütlü Belediye Başkanı Özten, cami ve din görevlileriyle buluştu - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında cami ve din görevlileriyle bir araya geldi.

Maksudiye Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Lokali'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Özten, ailelerin çocuklarına en güzel dini eğitimi vermek için camilere, Kur'an kurslarına gönderdiğini söyledi.

İmamların ve hocaların da çocuklara namaz dualarını ve diğer dini bilgileri öğrettiğini aktaran Özten, "İlk bilgiler taze bir fidana su dökmeye benzer. İlçemizdeki tüm din görevlisi arkadaşlarımıza güveniyoruz. Özel haftalarını da kutluyorum. Yapacağınız çalışmalara imkanlarımız dahilinde destek olmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

İlçe Müftüsü Nedim Özkan da tatil dönemlerinde çocuklara dini bilgi öğrettiklerini belirterek, "Çocuklarımızın birbirleriyle kaynaşmaları, paylaşımları ve öğrenmelerini sağlamak için çalışmalarımıza önem veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Etkinlik için başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.