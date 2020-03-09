Sohbetlerine dijital platformlarda devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Magazin Sohbetlerine dijital platformlarda devam edecek - Son Dakika Magazin

Sohbetlerine dijital platformlarda devam edecek

12 dakika önce

Hülya Avşar'ın merakla beklenen sohbet programı, Mart ayının ortasında Youtube'da yayınlanmaya başlayacak.

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Birbirinden farklı konukların ağırlanacağı programın çekimlerine bu hafta başlanacak. Programın ana teması "Sansürsüz ve özgürce" konuşmak olacak.

Hülya Avşar'ı sohbet programının ardından farklı ve çarpıcı bir formatla da Youtube'da göreceğiz.



Hülya Avşar, Youtube, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:44 
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