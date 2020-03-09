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Sohbetlerine dijital platformlarda devam edecek
12 dakika önce
Hülya Avşar'ın merakla beklenen sohbet programı, Mart ayının ortasında Youtube'da yayınlanmaya başlayacak.
Birbirinden farklı konukların ağırlanacağı programın çekimlerine bu hafta başlanacak. Programın ana teması "Sansürsüz ve özgürce" konuşmak olacak.
Hülya Avşar'ı sohbet programının ardından farklı ve çarpıcı bir formatla da Youtube'da göreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:44
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