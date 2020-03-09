Sohbetlerine dijital platformlarda devam edecek

Birbirinden farklı konukların ağırlanacağı programın çekimlerine bu hafta başlanacak. Programın ana teması "Sansürsüz ve özgürce" konuşmak olacak.

Hülya Avşar'ı sohbet programının ardından farklı ve çarpıcı bir formatla da Youtube'da göreceğiz.









