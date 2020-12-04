Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlaması Karadeniz Sahil Yolu Cadde, sokak ve meydanların sessizliğe bürünmesi ORDU - Ordu'da, kısıtlamanın başlamasının ardından en işlek noktalar Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kesimi boş kaldı.

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlaması Karadeniz Sahil Yolu Cadde, sokak ve meydanların sessizliğe bürünmesi ORDU - Ordu'da, kısıtlamanın başlamasının ardından en işlek noktalar Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kesimi boş kaldı. Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin oldukça azaldığı, polis ekiplerinin ana yollar ile cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürdüğü görüldü.

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