Sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanları unutulmadı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanları unutulmadı

01.12.2020 15:40
Sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanları unutulmadı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Aralık itibariyle başlayan, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası; hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla toplu taşıma hizmeti yürütülemeyeceği için sağlık çalışanlarının mağdur olmaması amacıyla harekete geçti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Aralık itibariyle başlayan, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası; hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla toplu taşıma hizmeti yürütülemeyeceği için sağlık çalışanlarının mağdur olmaması amacıyla harekete geçti. Buna göre Manisa Büyükşehir Belediyesinin, Merkez Efendi Devlet Hastanesinin hafta içi 23.30'da olan 2 araçlık personel servisleri, hafta sonları ise ilçeler dahil tüm hastanelerin personel servislerinin Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yürütüleceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası; hafta sonu ise kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanlarını unutmadı. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının mağdur olmaması için harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz servis hizmeti verecek. Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelindeki sağlık çalışanlarına yönelik sağlayacağı hizmet ile sağlık personelleri ikametlerine yakın bölgeden alınacak şekilde görevli oldukları sağlık kuruluşlarına ulaştırılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesinin sağlık çalışanlarına sağlayacağı ulaşım desteği, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre boyunca devam ettirilecek.

İl genelinde uygulanacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla sağlık çalışanlarına ücretsiz servis hizmeti sağlayacaklarını belirten Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "1 Aralık Salı günü itibariyle başlayan hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası; hafta sonu ise kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla toplu taşıma hizmeti yürütülemeyeceği için sağlık çalışanlarının mağdur olmaması amacıyla Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Merkez Efendi Devlet Hastanesinin hafta içi 23.30'da olan 2 araçlık personel servisleri, hafta sonları ise ilçeler dahil tüm hastanelerin personel servisleri Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca yürütülecektir. Vatandaşlarımızın sağlık çalışanlarına yapacağı en büyük iyilik, tedbirlere riayet etmesi ve maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarıdır. İnşallah, el birliğiyle bu virüsü yeneceğiz. Bu süreçte kahraman sağlık çalışanlarına Allah güç kuvvet versin diyoruz" diye konuştu. - MANİSA

Sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanları unutulmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma, Aralık, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanları unutulmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Çakar, canlı yayında Rıdvan Dilmen'i bombaladı: Kimsin lan sen? Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısıyla ilgili en net tarihi verdi: Pfizer'e 29 Aralık'ta onay verilebilir Korona testinde canı yanan hasta, hemşireye böyle saldırdı CHP'li Başarır'dan tartışma yaratan "Ordu satılmıştır" sözleriyle ilgili açıklama: İftira atıldı Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş
Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi Son Dakika! ÖSYM, ALES dahil 7 sınavı erteledi         
15:33
Müge Anlı dehşete düştü! Kadın, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü Müge Anlı dehşete düştü! Kadın, 6 aylık bebeğini tandırda diğerini de boğarak öldürdü         
15:13
Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, Atandığını 17 yıl sonra öğrendi! Tekrar atama başvurusu, "gerekli özeni göstermediği" için AYM tarafından reddedildi         
14:54
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Turizmin başkenti Antalya'ya bu yıl yine en çok Ruslar geldi Turizmin başkenti Antalya'ya bu yıl yine en çok Ruslar geldi         
13:03
1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içirip fotoğraflarını paylaştı! Baba, savcılığa koştu         
12:32
Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı         
11:44
Güney Koreli ünlü K-Pop grubu A.C.E, Erik Dalı'nda fena döktürdü! O anları 15 bin kişi izledi Güney Koreli ünlü K-Pop grubu A.C.E, Erik Dalı'nda fena döktürdü! O anları 15 bin kişi izledi         
11:35
Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım         
11:28
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 15:45:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanları unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei