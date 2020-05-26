Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Batman'da sessizlik hakim - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Batman'da sessizlik hakim

Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü olan Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Batman kent merkezinde sessizlik hakim.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü olan Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde Batman kent merkezinde sessizlik hakim.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında bu gece yarısı sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Batman şehir merkezinde sessizlik sürüyor.

Batmanlılar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarken polis ekipleri de şehir merkezi ile şehrin giriş ve çıkışlardaki kontrol noktalarında denetimlerine devam etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum?

Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun

Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı

Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı

Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü

Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı

Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı

62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem

Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı

Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu

Cem Uzan torun sahibi oldu

Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı

Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi

Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu