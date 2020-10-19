Sokak hayvanları için doğaya su ve yiyecek bıraktılar - Son Dakika

Sokak hayvanları için doğaya su ve yiyecek bıraktılar

19.10.2020 14:11
Sokak hayvanları için doğaya su ve yiyecek bıraktılar, System.String[]

VAN'ın Erciş Belediyesi, kırsal alanlarda yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için kırsal mahalleler, park ve bahçelere mama, yem ve yiyecek bıraktı.

VAN'ın Erciş Belediyesi, kırsal alanlarda yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için kırsal mahalleler, park ve bahçelere mama, yem ve yiyecek bıraktı.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kırsal alanlarda bunalan sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için kırsal mahalleler, park ve bahçelerde oluşturulan belirli alanlara yiyecek bıraktı. İlçenin farklı noktalarındaki alanlara mama, yem, ekmek kırıntıları ve su bırakan ekipler, bazı sokak köpeklerine de kendi elleriyle su içirdi. Belediye yetkilileri, sokak hayvanlarının aç kalmaması için bu çalışmayı sürekli yaptıklarını belirtirken, herkesi, hayvanlara karşı duyarlı olmaya çağırdı.


Sokak hayvanları için doğaya su ve yiyecek bıraktılar
Sokak hayvanları için doğaya su ve yiyecek bıraktılar
Sokak hayvanları için doğaya su ve yiyecek bıraktılar
Sokak hayvanları için doğaya su ve yiyecek bıraktılar
Sokak hayvanları için doğaya su ve yiyecek bıraktılar

Sokak Hayvanları, Zabıta Müdürlüğü, Erciş, Mama, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için doğaya su ve yiyecek bıraktılar - Son Dakika

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