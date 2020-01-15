Sokak hayvanları için kodladılar - Son Dakika

Amasya'nın Suluova İlçe Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri kodlama ile 15 adet makine tasarlayarak, hayvanların beslenmesini, su ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması sağlayacaklar.



Amasya'nın Suluova İlçe Şehit Recep İnce İmam Hatip Ortaokulunun Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında hazırladığı "Kodlama ile Sokak Hayvanlarını Sevindirdiler Projesi" kabul edilerek 18 bin TL hibe almaya hak kazandı. Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu'yu makamında ziyaret eden okul proje ekibi, proje detayları ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdiler.



Gençlik Projeleri Destek Programı'nın gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, hayallerini gerçekleştirebilmek ve sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Okul Müdürü Ahmet Gençalioğlu, 3 ay sürecek proje kapsamında alacakları hibe ile kodla çalışan 15 adet makine tasarlayarak, şu soğuk günlerde sokak hayvanlarının beslenmesine, su ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunacaklarını ifade etti.



Öğrenciler ile birlikte şehrin muhtemel yerlerine koyacakları makinelerin, hayvanlar belirli bir mesafeye yaklaştıkları zaman haznelere otomatik su ve yiyecek bırakacağını söyleyen Okul Müdürü Ahmet Gençalioğlu, ayrıca projenin uygulanması ile toplumda sokak hayvanları konusunda duyarlılık ve farkındalık oluşturacaklarına vurgu yaptı.



Yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının bu proje ile kolaylıkla suya ve yiyeceğe erişebilmesinin önemine dikkat çekerek böylesine anlamlı bir çalışmanın kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, projenin hazırlanmasında emeği geçen Okul Müdürü Ahmet Gençalioğlu'nu, Proje yürütücüsü Mücahid Keleş'i ve projede görev alan öğrencileri tebrik ederek ödüllendirdi. - AMASYA