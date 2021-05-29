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Sokak hayvanlarına günde 400 kilo yaş mama üretimi - Son Dakika

Sokak hayvanlarına günde 400 kilo yaş mama üretimi

29.05.2021 11:34

Sokak hayvanlarına günde 400 kilo yaş mama üretimi Sincan Belediyesi tözel bir makine ile hem gıda israfının önüne geçiyor hem de sokak hayvanları için günde 400 kilo yaş mama üretiyor.

Sokak hayvanlarına günde 400 kilo yaş mama üretimi

ANKARA - Sincan Belediyesi tözel bir makine ile hem gıda israfının önüne geçiyor hem de sokak hayvanları için günde 400 kilo yaş mama üretiyor.

Sincan Belediyesi örnek bir tesis kurarak mama üretimine başladı. Tesiste ısıl işlem görmemiş gıdalar uygun işlemlerden geçirilerek mama haline getiriliyor. Günlük 400 kilogram yaş mama üretme kapasitesine sahip olan tesiste belediyenin ihtiyacı olan haftalık yaş mama bir günde üretiliyor. Üretilen mama sokaktaki canlarımıza can olurken, bir taraftan da israfın önüne geçilerek tasarruf ediliyor.

"Pazarlarda atık olan meyve atıklarından, sebze atıklarından ya da et atıklarından üretim yapıyoruz"

Artık gıda israfının önüne geçmek için önemli bir adım atıklarını belirten Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Günde 400 kilogram kapasiteye sahibiz. Burada pazar artıklarından faydalanıyoruz ve bu pazar artıklarından yaş mama üretiyoruz. Pazarlarda atık olan meyve atıklarından, sebze atıklarından ya da et atıklarından üretim yapıyoruz. Tabi ısılı işlem görmemiş olacak bu atıklar. Bunları çeşitli nem ve basınç koşullarında farklı rasyonlarla düzenliyoruz. Hayvanların türüne, çeşidine, yaşına hatta çiftleşme dönemlerine göre rasyonlar üreterek hayvanlara ikram ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sincan'da eksiksiz bir barınak inşa ettiklerini söyleyen Başkan Murat Ercan, üretilen mamaların bir kısmının barınaklarda bulunan hayvanlara veteriner kontrolünde verdiklerini belirtti.

"Buradayken adeta bir lokantanın mutfağında gibisiniz"

Yaş mama üretim merkezinde ortamın tamamen steril olduğuna dikkat çeken Murat Ercan, "Burada böyle rahatsız edici hiçbir koku yok, her şey organik adeta buradayken adeta bir lokantanın mutfağında gibisiniz. Çünkü hayvanlar bizim canımız, sadık dostlarımız belki meramlarını anlatma imkanlarına sahip değiller ama onların bakışlarından, hal ve hareketlerinden neye ihtiyacı olduğunu anlıyoruz ve ona göre bir hizmet geliştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Biz burada hayvan mamasının kilosunu 40 kuruşa mal ediyoruz"

Mama üretiminin piyasaya göre çok büyük oranda daha az maliyet gerektirdiğini ifade eden Ercan, "Burada ürettiğimiz hizmete ekonomik olarak baktığımız zaman, mesela bir markete gidip baktığımızda bir hayvan mamasının kilosu piyasada 30 TL ile 60 TL arasında. Biz burada hayvan mamasının kilosunu 40 kuruşa mal ediyoruz. Hesapladığımız zaman piyasadaki mamanın yüzde 1'i ne mal etmiş oluyoruz. Böylece günde ortalama bin hayvanın bin besin ihtiyacını karşılıyoruz" dedi.

"Biz çöp kavramını ortadan kaldırdık"

Sincan Belediyesinin sıfır atık konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Ercan, "Yürek sızlatıyor bu ekmek atıkları. Et, havuç, ıspanak, pırasaya. Bu atıklar yürek sızlatıyor adeta. Atıkların geri dönüşüm meselesi çok çok önemli. Biz bu parolayla yola çıktık zaten 3 yıl önce. Biz çöp kavramını ortadan kaldırdık. Bizim için bir atık diye bir kavram var o da geri dönüşümde kullanılmak üzere hammadde bizim için. Öyle bir vazgeçilmiş, doğaya terk edilmiş vesaire bir şey değil. Sıfır atık ve geri dönüşüm bizim için bir yaşam biçimi. Dolayısıyla biz bu yaş mamanın ötesinde biliyorsunuz sıfır atık ve geri dönüşümde Sincan Belediyesi artık bir marka. Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine hanımın himayesinde tertiplenen organizasyonlarda Türkiye'nin en başarılı belediyesi seçiliyoruz son 2 yılda. Çevre Bakanlığımız bu kriterleri bütün ölçütleri topluyorlar, değerlendiriyorlar ve sonuç belirleniyor. Bunun dışında da çeşitli ulusal, uluslararası birçok kuruluştan da ödül aldık. Bu sıfır atık ve geri dönüşümle ilgili ekipmanlarımızı artık kendi tasarımımız ve kendi üretimimiz yüzlerce kendi ekipmanımız var" diye konuştu.

"1,2 kilogram olan kişi başı atık miktarını 0,80'e düşürdük"

Ercan, "Eğitim boyutunu da biz çok önemsiyoruz. Biz bu süreç içerisinde verdiğimiz eğitimle yüz bin kişiyi eğitmişiz. Sincan'da 1,2 kilogram olan kişi başı atık miktarını biz 0,80'e düşürdük biz bu eğitimlerle. Sincan nüfusu 600 bin yaklaşık 3'te 1'i 200 bin kişi yapar. 200 bin kişi Sincan'da atık çıkartmıyor artık. Bu çok ciddi bir gelişme. Bu tür gelişmeleri görüp de hele bunların ödüllendirildiğini yaşayınca bizi çok heveslendiriyor, çok heyecanlandırıyor" ifadelerini kaydetti.

"Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda arayanlar oluyor"

Yaş mama projesinin Türkiye çapında ses getirdiğini söyleyen Başkan Ercan şöyle devam etti:

"Türkiye'nin çeşitli yerlerinden arıyorlar bunu nasıl yaptınız? Biz de yapmak istiyoruz diye. Kurum ve kuruluşlarla birlikte vatandaşlar da arıyor. Böyle çok yetenekli, kendi çapında bu işi yapabilmeyi, hedefleyen vatandaşlar bile bunu nasıl yapıyorsanız anlatın biz de yapalım diyor. Sizin bu sisteminize dahil olalım gönüllü olalım vesaire diye hem vatandaşlarımızdan Sincan içerisinden veya Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda arayanlar oluyor. Arkadaşlarımıza yönlendiriyoruz. Onlara doğrudan ulaşanlara da arkadaşlar anlatıyor, yardımcı oluyorlar."

Sokak hayvanlarına günde 400 kilo yaş mama üretimi
Sokak hayvanlarına günde 400 kilo yaş mama üretimi
Sokak hayvanlarına günde 400 kilo yaş mama üretimi
Sokak hayvanlarına günde 400 kilo yaş mama üretimi

Sincan Belediyesi, Sokak Hayvanları, geri dönüşüm, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanlarına günde 400 kilo yaş mama üretimi - Son Dakika


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