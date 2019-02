Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı'na 1 Yıl 8 Ay Hapis

ANTALYA'da, Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan, 'hizmet nedeniyle görevini kötü kullanmak suçu'ndan yargılandığı davada, 'iyi hal' indirimiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mehmet Orhan'ın sosyal medya hesaplarından dernek adı altında usulsüz olarak ayni ve nakdi yardım topladığı, kedi köyündeki hayvanlar için toplandığı iddia edilen bu yardım paralarının tamamının nereye sarf edildiğinin belirlenemediği ve toplanan yardımlara ilişkin makbuz verilmediği kaydedildi. Bu gerekçelerle Orhan'ın, 'Dernekler Kanunu'na muhalefet' ile 'hayvanlara uygun olmayan şartlarda bakmak ve hayvanlardan maddi çıkar sağlamak' suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi.



5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 6'ncı duruşması görüldü. Duruşmaya, şikayetçiler Can Dost Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık ve Dernek Başkan Yardımcısı Serkan Gürsel katıldı. Yanık ve Gürsel, sanığın eylemlerine devam ettiğini öne sürüp, bu nedenle cezalandırılmasını istedi.



'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI



Mahkeme hakimi, toplanan belgeleri dikkate alıp, sanık Mehmet Orhan'ı 'hizmet nedeniyle görevini kötü kullanmak' suçundan önce 2 yıl hapis ve 300 gün adli para cezasına mahkum etti. 'İyi hal' indirimi uygulanan Orhan'ın cezası, 1 yıl 8 ay hapis ile 250 gün adli para cezasına düşürüldü. Adli para cezası da 5 bin TL'ye çevrildi.



Can Dost Sokak Hayvanları'nı Koruma Derneği Başkanı Yanık, adaletin yerini bulduğunu vurgulayarak, "Şahsın hayvanları kullanarak para topladığı adli makamlarca ispatlandı. Paraları kendi şahsi harcamalarında kullandığı 24 sayfalık bilirkişi raporu ile onaylandı. Mahkeme de gereğini yaptı. Hayvanların sırtından geçinen dolandırıcılara fırsat vermemek gerekiyor" dedi.



'BUNLAR BOŞ İŞLER'



Mehmet Orhan ise işi olduğu için duruşmaya gidemediğini belirterek, "Boş işler bunlar. Aleyhimde son 3 yıl içerinde ömrümde görmediğim kadar dava açıldı. Küfür, hakaret, tehditler aldım. Bıktım artık. Ben de bu yüzden pek onlarla uğraşmıyorum. Beni ilgilendiren tek şey hayvanlar. Ben bir hayvanseverim. Ormanlarımız başıboş, terk edilmiş köpeklerle dolu. Hayvanlarla uğraşmaktan hakkımda yapılan şikayetlerle ilgili ifade bile veremiyorum. Bu nedenle hakkımda arama kararı çıkıyor. 5 kez nezarette kaldım. 5 yıldır Antalya'dayım ve 5 dişimi çürüttüm. Kulağım 6 ay duymadı, hastaneye gidemedim. Elim ve ayağımda yaralar çıktı, hastaneye gidemedim. İşimiz hayvanlar olduğu için her seferinde tedavimi veterinerler yaptı. Ben hayvanlara merhametim ve sevgimden Konyaaltı Sahili'nin yolunu unuttum" diye konuştu.



