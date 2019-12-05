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Sokak köpeği, yaşlı kadının yüzünü parçaladı

6 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde sokak köpeği 86 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadına saldırarak yüzünü parçaladı.

Sokak köpeği, yaşlı kadının yüzünü parçaladı, System.String[]

Manisa'nın Selendi ilçesinde sokak köpeği 86 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadına saldırarak yüzünü parçaladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde ameliyata alınan kadın yaşam savaşı veriyor.


Olay, Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Yıldız Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki Alzheimer Emine Yıldız evinin biraz uzağında saat dolaşırken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası yüzü parçalanan Yıldız, bölgedeki avcılar tarafından bulundu. Olayı gören avcılar mahallelilere haber ulaştırmak için av tüfeği ile havaya ateş etti. Olay yerine gelen mahalleliler yüzü tanınmayacak kadar parçalanmış olan Yıldız için 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Ambulansla Selendi Devlet Hastanesine götürülen Yıldız, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Salihli Devlet Hastanesine oradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi. Burada acilen ameliyata alınan Yıldız ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Yıldız'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Selendi, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:02 Kaynak: İHA
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