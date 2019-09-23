Son Dakika Haberleri: Sokak köpeğini acımasızca vurdular
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Sokak köpeğini acımasızca vurdular

54 dakika önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar tarafından bacağından silahla vurulmuş halde bulunan sokak köpeği tedavi altına alındı.

Sokak köpeğini acımasızca vurdular, System.String[]

Kastamonu'nun Cide ilçesinde vatandaşlar tarafından bacağından silahla vurulmuş halde bulunan sokak köpeği tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Memiş köyü Denizciler Caddesi'nde bir sokak köpeği silahla vurulmuş halde bulundu. Vatandaşlar tarafından veteriner hekime götürülen köpeğin bacağından vurulduğu ve kanlar içerisinde kaldığı görüldü. Köpek veteriner hekimin muayenehanesinde durumunun kötüleşmesi üzerine ameliyat edilerek bacağı kesildi. Olay sonrası emniyet güçleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kastamonu, Cide, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 07:30 Kaynak: İHA
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