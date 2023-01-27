Sokak köpeğini defalarca sopayla vuran saldırgan kamerada - Son Dakika
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Sokak köpeğini defalarca sopayla vuran saldırgan kamerada

27.01.2023 12:24
Sokak köpeğini defalarca sopayla vuran saldırgan kamerada

Rize Merkez'e bağlı Gülbahar Mahallesinde sopalı bir vatandaş kahvehaneye sığınan köpeği acımasızca dövme anları kameralara yansıdı.

Rize Merkez'e bağlı Gülbahar Mahallesinde sopalı bir vatandaş kahvehaneye sığınan köpeği acımasızca dövme anları kameralara yansıdı.

Olay, Gülbahar Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede saat 15.39 sıralarında meydana geldi. Kendisini kovaladığı için mahallede bulunan bir kahvehaneye sığınan sokak köpeğini gören A.Ç. isimli vatandaş elindeki poşetleri yere bırakmasının ardından diğer elinde bulunan sopayı köpeğe doğru fırlattı. Sopayı fırlatmasıyla korkan köpek masanın altına girdi. Masanın altında sıkışan sokak köpeğine defalarca acımasızca sopayla vuran A.Ç'yi bir süre izleyen vatandaşlardan birisinin müdahalesinin ardından köpek bulunduğu yerden kaçtı. Kaçan köpeği kovalamaya devam eden vatandaş daha sonrasında hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı. Sokak köpeğine acımasızca saldıran cani anbean güvenlik kameralarına yansırken çevredeki vatandaşların tepkisizce köpeğin dayak yemesini izlemesi dikkat çekti. - RİZE

Kaynak: İHA
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Sokak köpeğini defalarca sopayla vuran saldırgan kamerada Sokak köpeğini defalarca sopayla vuran saldırgan kamerada

Rize Merkez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeğini defalarca sopayla vuran saldırgan kamerada - Son Dakika

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