SOKAK KÖPEKLERİ OTOMOBİLİN TAMPONUNU PARÇALAYIP, ÇAMURLUĞUNA ZARAR VERDİ - Son Dakika

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde köpekler, park halindeki otomobilin tamponunu parçalayıp, çamurluğa zarar verdi. Yakalanıp barınağa konulan 3 köpekten biri, kafesi parçalayıp, barınaktan kaçtı.

Eğirdir ilçesi Dr. İsa Köklü Caddesi'nde oturan Mehmet Yaşar, 16 Mayıs sabahı kendilerini Adana'dan ziyarete gelen damadı Deniz Karacaoğlu'nun caddeye park ettiği 33 EIM 78 plakalı otomobilinin yanına gittiğinde büyük şok yaşadı. Aracın sol ön çamurluğunun zarar gördüğünü, ön tamponun sol tarafının ise parçalandığını gören Yaşar, duruma anlam veremedi. Mehmet Yaşar damadına haber verdi. Mehmet Yaşar ile damadı Deniz Karacaoğlu, çamurluk ve tamponda diş izleri olduğunu görüp, araca sokak köpeklerinin zarar vermiş olabileceğini düşünüp, Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Gelen ekipler, bölgede daha önce de benzer olaylar yaşandığını araca sokak köpeklerinin saldırdığını belirledi. Bölgede yapılan araştırma sonucu 3 köpek yakalanarak Eğirdir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Köpeklerden biri, burada barınağa konulduğu kafesin tellerini parçalayıp, kaçtı.

'KÖPEĞİN DİŞ İZLERİNİ GÖRDÜM'

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Mehmet Yaşar, Sabah kalktığımda arabanın çamurluğunun ön tamponun yerde olduğunu gördüm. Park halinde bir başka aracın çarptığını zannettim önce, yaklaştığımda görüldüğü şekliyle sanki burada bir çiviyle oyulmuş gibi bir köpeğin diş izlerini gördüm. Şaşırdık, hayret ettik, 'bu nasıl olmuştur' diye. Sonra bundan 15 gün önce başka bir arkadaşın arabasının çamurluğunun köpek tarafından parçalandığını duymuştuk. Onu çağırdık geldi, 'tamam bu aynı benim arabanın olduğu gibi olmuş' dedi. 'Siyah bir köpek benim arabayı parçalayan' dedi. O gittikten sonra da siyah bir köpek geldi. Bu kadar park halinde araç varken, sadece bu aracın etrafında döndü, dolandı ve gitti. O siyah köpeği biz cadde üzerinde yine gördük. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne hemen telefon ettik. Köpeği yakaladı ve barınağa götürdüler ama sonradan duyduk ki o köpek kafes tellerini parçalayıp kaçmış. Hepimiz şaşkınlık içerisindeyiz dedi.

'ARACIN ÖN TAMPONUNU TAMAMEN PARÇALAMIŞ'

Eğirdir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet Küçükköse de Araçlar seyir halindeyken ya herhangi bir hayvana istemeyerek çarpması ya da sokaktaki kedilerin veya farklı hayvanların araca saklanmasıyla sokak köpeklerinin de onları yakalama amacıyla saldırdıklarını ve bu saldırganlıklarının aşırılaştığını gördük. Maalesef aracın ön tamponunu tamamen parçalamış vaziyetteler diye konuştu.

'KAFESİMİZİ PARÇALAYARAK KAÇMAYI BAŞARMIŞ'

Bu köpekleri daha önceden yakalayıp, kafese koyduklarını anlatan Küçükköse, Fakat görüldüğü gibi kafesimizi parçalayarak buradan da kaçmayı başarmış köpek. Ekiplerimiz tekrar bu sokak hayvanını aramaya devam ediyor diye konuştu.

Bu arada, Eğirdir'de aynı cadde üzerinde 7 Mart gecesi park halindeki cipin altına giren kediyi yakalamak isteyen köpek, aracın çamurluk plastiğini ısırarak parçalamıştı.