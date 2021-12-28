Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan yaşlı adam yaşadığı travmayı atlatamıyor - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde geçen yıl sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve hastanedeki tedaviyle hayata tutunan 82 yaşındaki Mehmet İlbağı, o günü unutamıyor.

İlbağı, geçen yıl haziran ayında yürüyüş yaptığı sokakta çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 gün hastanede tedavi gören İlbağı, aradan geçen zamana rağmen yaşadığı korku ve travmayı atlatamadı.

Mehmet İlbağı, AA muhabirine, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişinin evinin bahçesinde çok sayıda köpek beslediğini, buradaki hayvanlarla farklı yerlerden gelen sokak köpeklerinin tehlike saçmaya devam ettiğini belirtti.

Bu yaşına kadar birçok badire atlattığını ancak köpeklerin saldırısına maruz kalmanın kendisini derinden etkilediğini anlatan Mehmet İlbağı, şunları dile getirdi:

"Sabahları yürüyüş yaparım. O gün yürürken bir köpek havladı, ardından 24 köpek üzerime yüklendi. Karşı geldim ama önleyemedim. Bayılmışım, beni bırakıp gitmişler. Kendime geldim ve ayağa kalktım. Yakındaki fırına kadar 150 metre yürüdüm köpekler tekrar saldırdı. Fırındaki bir vatandaş yardım etti. Köpekler, beni almak için gelen ambulansın da etrafını sardı, hücum ediyorlardı. Nevşehir Devlet Hastanesine götürdüler. Sol tarafım tamamen parçalanmış ve 60 dikiş atıldı. Kalp kapakçığım değiştiği içi kan sulandırıcı hap ilaç kullanıyorum. Bu nedenle kanamam çok fazla oldu."

"Geceleri uyuyamıyorum"

Mahalle halkı ve esnaftan sokak köpeklerine çözüm bulunması amacıyla çok sayıda imza toplayarak Ürgüp Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduğunu aktaran İlbağı, köpeklerin sahipsiz olmasından dolayı bir işlem yapılamadığını ancak hukuk mücadelesini olumlu sonuç alıncaya kadar sürdüreceğini söyledi.

Saldırıda aldığı yaralar nedeniyle bazı sağlık sorunlarının yanı sıra psikolojik problemler yaşadığını dile getiren İlbağı, "Köpekleri gördüğümde hala çok korkuyorum. Geceleri dahi uyuyamıyorum. Köpeklerin saldırısında çok acı çektiğim için hala geceleri sızladığım oluyormuş. Hanım, 'Niye öyle yapıyorsun?' diyor ama çözüm bulamadım." dedi.

"Hukuk mücadelemiz sürüyor"

Melih İlbağı da yaşadıkları sürecin babasını çok yıprattığını, başkalarının zarar görmemesi için kalıcı çözümler ortaya konulması gerektiğini vurguladı.

Babasının saldırıya uğradığı sokakta başka kişilerin de aynı durumu yaşadığını anlatan Melih İlbağı, "Babam saldırıdan dolayı sıkıntı yaşıyor. Mesela akşam evde otururken bir köpek havlasa aniden irkiliyor. Psikolojik olarak çok etkilendi. Yaşadığı acı kendisini zor durumda bırakıyor. Hukuk mücadelemiz sürüyor. Sokak hayvanlarını hepimiz seviyoruz. Sokak hayvanlarının hakkı var da insanların hakkı yok mu? Mahallede bir evin bahçesinde 40'tan fazla köpek var. Başka köpekler de oraya geliyor. Çevrede otel ve öğrenci yurtları var, sokaktan insanlar geçmeye korkuyor."