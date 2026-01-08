Pendik\'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un Pendik ilçesinde uyuşturucu kullanımına ilişkin endişe verici görüntülere bir yenisi daha eklendi. Fevzi Çakmak Mahallesi Kaynarca Köprüsü'nde sokak ortasında uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen bir gencin sergilediği kontrolsüz hareketler, çevredeki vatandaşlarda korku ve tedirginliğe neden oldu.

KİMSE YANINA YAKLAŞAMADI

Pendikli Tv'de yer alan görüntülerde, uyuşturucunun etkisi altında olduğu belirtilen gencin ayakta durmakta zorlandığı, dengesiz ve tuhaf hareketler sergilediği görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar, gencin kontrolsüz davranışları nedeniyle yanına yaklaşmaya cesaret edemedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldığı öğrenildi. Yaşananlar, mahalle sakinleri arasında büyük endişe yaratırken, bölgede benzer olayların artması dikkat çekti.