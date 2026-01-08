İstanbul'un Pendik ilçesinde uyuşturucu kullanımına ilişkin endişe verici görüntülere bir yenisi daha eklendi. Fevzi Çakmak Mahallesi Kaynarca Köprüsü'nde sokak ortasında uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen bir gencin sergilediği kontrolsüz hareketler, çevredeki vatandaşlarda korku ve tedirginliğe neden oldu.
Pendikli Tv'de yer alan görüntülerde, uyuşturucunun etkisi altında olduğu belirtilen gencin ayakta durmakta zorlandığı, dengesiz ve tuhaf hareketler sergilediği görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar, gencin kontrolsüz davranışları nedeniyle yanına yaklaşmaya cesaret edemedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldığı öğrenildi. Yaşananlar, mahalle sakinleri arasında büyük endişe yaratırken, bölgede benzer olayların artması dikkat çekti.
Son Dakika › Yaşam › Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?