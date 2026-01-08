Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

Haberin Videosunu İzleyin
Pendik\'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı
08.01.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Pendik\'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı
Haber Videosu

İstanbul Pendik'ten endişe verici görüntüler gelmeye devam ediyor. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı öne sürülen gencin dengesiz ve kontrolsüz hareketleri vatandaşlarda korkuya neden oldu. Vatandaşlar gencin yanına yaklaşmaya cesaret edemezken yaşananlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde uyuşturucu kullanımına ilişkin endişe verici görüntülere bir yenisi daha eklendi. Fevzi Çakmak Mahallesi Kaynarca Köprüsü'nde sokak ortasında uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen bir gencin sergilediği kontrolsüz hareketler, çevredeki vatandaşlarda korku ve tedirginliğe neden oldu.

KİMSE YANINA YAKLAŞAMADI

Pendikli Tv'de yer alan görüntülerde, uyuşturucunun etkisi altında olduğu belirtilen gencin ayakta durmakta zorlandığı, dengesiz ve tuhaf hareketler sergilediği görüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar, gencin kontrolsüz davranışları nedeniyle yanına yaklaşmaya cesaret edemedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yönlendirilmesi için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldığı öğrenildi. Yaşananlar, mahalle sakinleri arasında büyük endişe yaratırken, bölgede benzer olayların artması dikkat çekti.

Sosyal Medya, Toplum, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler Kayınvalideden imalı yanıt geldi Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi
Yüksel Yıldırım’dan Musaba’ya olay sözler: Paracı şovmen Yüksel Yıldırım'dan Musaba'ya olay sözler: Paracı şovmen

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
11:02
Bergüzar Korel’e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:56:51. #7.11#
SON DAKİKA: Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.