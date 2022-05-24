Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

24.05.2022 08:57
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Gaziantep'te seyir halindeki bir motosiklete sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda 35 yaşındaki Hakan Şah hayatını kaybetti.

Gaziantep'te seyir halindeki bir motosiklete sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda 35 yaşındaki Hakan Şah hayatını kaybetti. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri arıyor.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir arkadaşıyla birlikte motosikletle seyir halinde olan Hakan Şah'ın önünü bir otomobil kesti. Otomobildeki kişi ya da kişilerce üzerine tabancayla ateş açılan Şah'ın vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet etti. Saldırıda ağır yaralanan Şah'a, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Şah'ın yanındaki arkadaşı motosikletle olay yerinden uzaklaşırken araçtaki saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralı Şah'ı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Şah, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şah'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

(Muhammet Abdulkadir Esen - İHA)

Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

YORUMLAR
500
Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü Cizre'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı kamerada Cizre'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı kamerada
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
08:49 Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir güncel hava durumu
08:45 24 Mayıs Salı günü güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
08:27 24 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
08:00 Toplu taşımalarda maske zorunluluğuna son vermek için herkes akşam açıklanacak verileri bekliyor
07:58 İki kardeş arasında zıpkınlı kavga: Ağabeyinin sırtına zıpkın saplayıp kaçtı
01:02 Ali Koç'tan canlı yayında Ahmet Çakar taklidi! Stüdyo kahkahalara boğuldu
01:00 Ünlü anketçiden gündem olan sözler: Türkiye'yi alma gücün varsa İstanbul'u verirsin, seçildikten 3 gün sonra kayyum atarsın
00:37 Beyazıt'ta biri polis 7 kişinin yaralandığı çatışmanın yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı! Direkt polise ateş edildi
00:32 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Erdoğan'a tepki: 5 gün sonra mı aklın başına geldi
00:26 Yunanistan Hükümet Sözcüsü İkonomu'dan Erdoğan'a cevap: Tartışmayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 09:01:50. #1.11#
SON DAKİKA: Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement