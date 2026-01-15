Sokak Oyunları Tatilde Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sokak Oyunları Tatilde Önemli

Sokak Oyunları Tatilde Önemli
15.01.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Kamer, ebeveynlere çocuklarını sokağa yönlendirmeleri için önerilerde bulundu.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, yarıyıl tatilinde ebeveynlere, çocukları ekran başından uzaklaştırıp sokak oyunlarına yönlendirmeleri önerisinde bulundu.

Kamer, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde velilere önemli görevler düştüğünü söyledi.

Tatilin dinlenme anlamına geldiğini ifade eden Kamer, "Tatil dinlenme anlamına gelen bir kavram ama bakıldığında sanki meşguliyetlerimizi okuldan alıp ekrana taşıyormuşuz gibi bir algı oluşmaya başladı. Özellikle günümüz dijital çağında bu böyle. Ekrana tatil döneminde ara verilmesini, bunun yerine sokağa çıkılmasını tavsiye ediyoruz çünkü sokağın kendine ait bir kültürü, bir felsefesi var." diye konuştu.

Sokağın çocuklara birçok şeyi fark ettirmeden öğrettiğini söyleyen Kamer, mahallede oynayan çocukların gülüşleri, koşmaları ve bağrışmalarının sosyal etkileşimi artırdığını, bu ortamın çocukların iletişim becerilerinin gelişmesine katkı sağladığını belirtti.

Prof. Dr. Kamer, sokak oyunlarının çocuklara sağlayacağı kazanımları ise şöyle sıraladı:

"Saklambaç oyunu sabretmeyi, beklemeyi öğretiyor. Körebe oyunu güvenmeyi öğretiyor. Yakan top dediğimiz oyun var, kaybetme ve kazanmanın da olabileceğini gösteriyor. İp atlama, ritim, denge ve sabrı çocuklara kazandırıyor. Bu oyunlarda çocuklar keşfederek, bizzat hayatın içinde olarak birçok kazanımı da elde etmiş oluyor. Bu kapsamda sokağa çıkmalarını, ebeveynlerin çocuklarını sokağa göndermesini kesinlikle öneriyoruz."

Kamer, ekran karşısında çocukların yalnızlaştığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ekran karşısındaki oyunlar çocukları yalnızlaştırıyor. Tek başına oynanıyor. Kazansa dahi bunu biriyle paylaşamıyor. ya da kaybettiğinde oyunu yeniden kurmayla ilgili farklı düşünceler içine girebiliyor. Ama sokaktaki oyunlara baktığınızda burada birbirleriyle küsme, bağrışma olsa da tartışmalar olsa da oyundan çıkma da olsa oyun yeniden kuruluyor. Hayatın kendisinin olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü hayatta da bağırışmalar, tartışmalar, yeniden kurmalar, dostlukların yeniden pekişmesi söz konusu. Dolayısıyla sokak oyunları fark ettirmeden çocuklara birçok davranışı kazandırıyor."

"Tatil ekranla değil, arkadaşlarla güzel"

Sosyal medyanın gerçek dostluklar kurdurmadığına dikkati çeken Kamer, "Ekranı kapattığınızda o ilişkiler sona erebiliyor ama sokaktaki arkadaşlıklar kalıcıdır. Dostluklar bir düğmeye basarak bitmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Ailelerin tatilde çocuklarını sokakta oynamaları için teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Kamer, şunları kaydetti:

"Sokak oyunları çok önemli. Ana fikrimiz tatil tabletle değil, oyunlarla çok güzel olmalı. Tatil ekranla değil, arkadaşlarla güzel, bu bilinci çocuklarımıza kazandırmamız lazım. Bu kapsamda ebeveynlerin, 'Hadi oğlum, kızım, sokağa çık, arkadaşlarınla oyna, bir şeyler paylaş, gerçek hayatı kavra ve öğren' önerilerinde bulunması büyük önem taşıyor. Çocuğun ilerideki fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimini sokak oyunları destekliyor."

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokak Oyunları Tatilde Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:43:03. #7.11#
SON DAKİKA: Sokak Oyunları Tatilde Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.