Sokakta İnsan Avına Çıkılan Chemnitz Davası Başlıyor
1 saat önce
ALMANYA'nın Chemnitz kentinde 26 Ağustos 2018'de bir Alman'ı öldürmekle suçlandığı için tutuklanan 22 yaşındaki mülteci Alaa S.'nin yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın Dresden Yüksek Eyalet mahkemesi'nde başlıyor.
ALMANYA'nın Chemnitz
kentinde 26 Ağustos 2018'de bir Alman'ı öldürmekle suçlandığı için tutuklanan 22 yaşındaki mülteci Alaa S.'nin yargılanacağı davanın ilk duruşması yarın Dresden
Yüksek Eyalet mahkemesi'nde başlıyor. Aşırı sağcıların bu ölümü bahane ederek Chemnitz kentinde yabancı avına çıkmış ve tüm dünyanın tepkisini çekmişti.
Savcılığın hazırladığı iddianamede iki şüpheli suçlanırken, davada bir tek sanık yargılanacak. 22 yaşındaki Alaa S. tek başına sanık sandalyesinde oturacak. Alaa S.'nin 15 yıl hapis cezası alması bekleniyor. Sıkı güvenik önlemlerinin alınacağı davada 24 duruşma yapılması öngörülüyor. Davayla ilgili kararın ise ekim ayında verilmesi bekleniyor. Olaydan sonra firar eden diğer şüpheli Farhad A.'nın memleketi Irak
'a kaçtığı sanılıyor.
OLAY NASIL OLMUŞTU
Savcının hazırladığı iddianameye göre 27 ağustosu 28'ine bağlayan gece yarısı saat 00.30 sıralarında Farhad A. nargile barda içki içip sarhoş oldu ve kavga
çıkardı. Saat 02.30 gibi kavga ettiği nargile bardan ayrılıp, yemek için bir büfeye girdi. Burada bulunan Almanlara satıştı. 'Pis Naziler, hepiniz öleceksiniz' diye bağırdı. Büfede bulunan Almanlar ses çıkarmayınca, küfür ederek ayrıldı. Aynı dakikalarda Alaa S. de yemek yemek için daha önce çalıştığı Alanya
Döner Büfesi'ne gitti. Saat 03.00 gibi yemeğini yediği sırada Alaa S., dışarıdan gelen gürültüleri duydu. Adli tıp raporunda yer alan bilgilere göre alkolün ve kokainin etkisinde olan Daniel H. ile yine sarhoş olan Farhad A. 50 metre ileride birbirine sataştı. Farhad A. Daniel H.'ye yumruk vurup yere düşürdü. Gürültüler üzerine Alaa S. olay yerine gitti. Daniel H. yerdeyken Alaa S.'ye küfür etti. Ardından kalkıp kafasına yumrukla vurdu. Bunun üzerine sinirlenen Alaa S., önce Daniel'in boğazını sıktı. Ardından yanında taşıdığı bıçağı birçok kez vücuduna sapladı. Ağır yaralanan Daniel H. hastaneye kaldırıldı. Alaa S. ile Farhad A. Alanya Döner Büfesine sığındı. Olay yerine gelen polis Alaa S'yi yakaladı. Yakalandığı sırada üzerinde bir damla kan lekesi bile bulunamadı. Farhad A . ise o saatten itibaren ortadan kayboldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:05
Beşiktaş'ın Kalecisi Karius'tan Şenol Güneş İçin Dikkat Çeken Sözler: Medyadan Önce Benimle Konuşmalıydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz
Yıllar Sonra O Sokağa Gitti; Yorgancıyı, Kömürcüyü ve Berberi Sordu
Erdoğan, İzmir'de HDP'li Temelli'nin Tartışma Yaratan Videosunu İzletti