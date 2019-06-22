Sokaktaki çocukların oyununa kızan mahalle magandası dehşet saçtı

Sokaktaki çocukların oyununa kızan mahalle magandası dehşet saçtıDenizli'de meydan muharebesi gibi mahalle kavgasıDenizli'de komşular birbirine girdi: 2 yaralı 4 gözaltıMahalle kavgası hastane ve karakolda bittiDENİZLİ - Denizli'de çocukların sokakta oynamalarına ve kadınların kapı önünde oturmasına kızdığı iddia edilen şahıs ile çocukların aileleri arasında meydan muhaberesi gibi kavga yaşandı. Kavgada 2 kişi hastanelik olurken 4 kişi polis tarafindan gözaltına alındı. Darp raporu alan yaralılar ve mahalle sakinleri öfkeli adamdan şikayetçi oldu.Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi, Akkonak Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, mahallede çocukların oynamasına ve kadınların kapı önünde oturmasına kızan K.Ü. ile mahalle sakinleri arasında daha önceden defalarca tartışma çıktı. Mahallede sorunun çözülmesi için iddiaya göre imza toplandı ama bir sonuca varılamadı. Geçtiğimiz gün mahalle sakinlerinden Şerife Yılmaz, iddiaya göre K.Ü.'nün kızı F.Ü. ile kapı önünde karşılaşıp babasının çocukların oyununa karışmaması konusunda uyarmak istedi ancak konuşma tartışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından K.Ü., yanındaki H.A., O.B. ve S.S. ile mahalleye gelerek Şerife Y., eşi Ahmet Y. ve Serkan A. ile tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra yerine kavgaya bıraktı, Ahmet Y. ile Serkan A. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Mahalle sakinleri de şikayetçi olduİhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Ahmet Y. ile Serkan A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan K.Ü., H.A., O.B. ve S.S. polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Çınar Polis Merkezi'ne götürüldü. Ahmet Y. ile Serkan A.'nın yüz ve boyun kısımlarından kanamaların bulunduğu ve dikiş atıldığı öğrenildi. Darp raporu alan yaralılar, polis merkezine gelerek K.Ü. ve yanındakilerden şikayetçi oldu. Öte yandan mahalle sakinleri de olay sonrası polis merkezine gelerek ifade verdi. Mahallenin K.Ü.'den şikayetçi olduğu öne sürüldü."Ölüm tehdidi alıyoruz, çocuklar sokakta oynuyor diye kızıyor"K.Ü.'den mahalleli olarak şikayetçi olduklarını belirten Şerife Y., "2 yıldır bizim mahallede oturuyor, huzurumuz kalmadı. Adam ölüm tehditleri savuruyor, canımız tehlikede. Çocuklarımız sokakta oynuyor diye kızıyor. Çocuklarım kapımın önünde oynuyor diye suç oluyor, ben burada hakkımı arıyorum. Buraya geldik ifademizi verdik mahalleli olarak şikayetçi olduk. Ben tocuklarımın canı korkusuyla buradayım. Eşim ve komşumuzun oğlu 4 kişi tarafından darp edildi" dedi.Darp edilen Ahmet Y. ise, 4 işinin kendisini darp ettiğini kaydetti.K.Ü., H.A., O.B. ve S.S. polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.