Söke, Basket Büyük Erkeklerde Aydın Şampiyonu Oldu

Aydın Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde Söke Basket Spor Kulübü şampiyon oldu.

Aydın Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde Söke Basket Spor Kulübü şampiyon oldu.



Söke Basket Spor Kulübü ile birlikte Adaspor, Kuşadası Belediyespor, Özel Kavaklı Anadolu Lisesi, Akademi Kültür Sanat Spor, Yenipazar İdman Yurdu, 6 Eylül Sökespor, Didimspor Kulüplerinin mücadele ettiği 2018-2019 Aydın Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde Söke Basket Spor Kulübü şampiyon oldu.



Bölgesel Lig hedefi ile yola çıkan Söke Basket Spor Kulübü büyük Erkekler Takımı final maçında Adaspor Kulübü takımı ile karşılaştı. Final maçı 90-72'lik skorla tamamlanırken, farklı kazanan Söke Basket Büyük Erkekler Takımı Aydın il birincisi oldu.



3.'lük maçında ise Özel Kavaklı Anadolu Lisesi ile Kuşadası Belediyespor karşılaşırken; Kuşadası Belediyespor maçı 67-53 kazandı.



"Şimdi Sıra Bölgesel Lig'de"



Söke Basket Spor Kulübü olarak fedakarca çalışmanın karşılığını başarılarla aldıklarını söyleyen antrenör Barış Koyuncuoğlu; "Namağlup şampiyon olan takımımızı kutluyorum. Bize destek olan başta taraftarlarımıza, takımımızın tüm oyuncularına ve bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sırada Bölgesel Lig var. Takım olarak büyük hedeflerimiz var ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz" dedi. - AYDIN

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