Söke Belediyesi'nden 3 farklı noktada yol çalışması - Son Dakika

Söke Belediyesi'nden 3 farklı noktada yol çalışması

04.03.2021 16:07
Söke Belediyesi'nden 3 farklı noktada yol çalışması, System.String[]

Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiye ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 3 farklı mahallede yol yapım çalışması sürüyor.

Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiye ekipleri tarafından eş zamanlı olarak 3 farklı mahallede yol yapım çalışması sürüyor. Doğanbey Mahallesi, Argavlı ve Yenidoğan Mahallelerinde yol çalışması yapılıyor.

Doğanbey Mahallesi muhtarlık binası arkasından geçen sokakta yapılan yol yenileme çalışması sürerken, Muhtar Serdar Sarıkurt memnuniyetini dile getirdi. Altyapı çalışmaları Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yolun parke kaplamasının Söke Belediyesi tarafından yapıldığını belirten Muhtar Sarıkurt; "Başkanımız Levent Tuncel'den yol yapım sözünü almıştık. Levent Başkan her sözünü tuttuğu gibi, bu sözünü de yerine getirdi. Evlerin kapı girişlerine kadar parke olan yol ile köyümüz güzelleşiyor. Levent Başkan'a yaptığı hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Söke'ye bağlı Argavlı Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik yol çalışması sürüyor. Mahallenin üst kısımlarındaki sokaklar pırıl pırıl parke taşı yollarına kavuşuyor. Argavlı Mahalle Muhtarı Kazım Kaya, "Öncelikle Başkanımız Levent Tuncel ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Gelmiş, geçmiş Sökemizde böyle bir belediye başkanı görmedim. Çalışmalar hızla gidiyor. Sonucunda mahallemiz yolları çok güzel olacak. Sıkıntılı alanımız kalmadı diyebilirim. Bazı ufak tefek işlerde zamanla tamamlanacaktır" dedi.

Yenidoğan Mahallesi'nde 67.sokakta yol yapım çalışmasının tamamlanmasının ardından çalışmalar 44.sokakta devam ediyor. Söke Belediyesi ekiplerince hızla devam eden çalışmalarda bugüne kadar kaplaması olmayan stabilize yollar parke taşı ile tanışıyor. Yenidoğan Mahalle Muhtarı Tuncay Tunç yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak, "Şu anda bir ekip Özbey mevkiinde, yukarı mahallelerde istinat duvarı çalışması yaparken, bir ekip de burada yol çalışması yapıyor. Geride bıraktığımız iki yıl içinde Yenidoğan Levent Başkan'dan büyük hizmetler aldı. Söke Belediye Başkanımız 'alo' dediğimiz anda bir sıkıntımız olduğu zaman, anında çözüm buluyor. Başkanımıza çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Söke Belediyesi'nden 3 farklı noktada yol çalışması
Söke Belediyesi'nden 3 farklı noktada yol çalışması
Söke Belediyesi'nden 3 farklı noktada yol çalışması
Söke Belediyesi'nden 3 farklı noktada yol çalışması
Söke Belediyesi'nden 3 farklı noktada yol çalışması
Söke Belediyesi'nden 3 farklı noktada yol çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü, Söke Belediyesi, Yenidoğan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Söke Belediyesi'nden 3 farklı noktada yol çalışması - Son Dakika


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