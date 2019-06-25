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Söke Belediyesinden 5 ayrı noktada yol çalışması

1 saat önce

Söke Belediyesi yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Söke Belediyesinden 5 ayrı noktada yol çalışması, System.String[]
Söke Belediyesi yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yenikent Mahallesi 32. Sokak'ta asfalt çalışması yapan şantiye ekipleri aynı zamanda dört farklı noktada daha yol yenileme çalışmaları yapıyor.

Yeni dönemin ilk asfalt çalışmasını 32. Sokağın paralelinde bulunan 63. Sokak'tan başlayan Söke Belediyesi, 32. Sokağı da asfalt yol kaplaması ile buluşturdu. Yapılan gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu güne kadar ham halde bulunan yol pırıl pırıl asfalta kavuştu.

Söke Belediyesi şantiye ekipleri belirlenen program çerçevesinde yol yenileme çalışmalarına da devam ediyor. Konak Mahallesi Park Sokak, Yenicami Mahallesi Muharrem Bora ve Tuna Sokaklar ile Atatürk Mahallesi Mustafa Arıcı ve Irmak Sokaklar parke taşı döşemesi ile buluşuyor.

Bir yandan yeni dönemin proje hazırlıkları ve mali planlamasını yapan Levent Tuncel Başkanlığındaki Söke Belediyesi, vatandaşları hizmetten de mahrum bırakmıyor. Söke Belediyesi ekipleri planlanan program dahilinde vatandaşlara hizmet elini uzatıyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:44 Kaynak: İHA
Yenikent, Söke Belediyesi, Güncel
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