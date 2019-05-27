Son Dakika Haberleri: Söke'de şehit aileleri ve gazilere iftar

Söke'de şehit aileleri ve gazilere iftar

3 saat önce

Söke Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gazileri onuruna iftar yemeği verildi.

Söke'de şehit aileleri ve gazilere iftar, System.String[]
Söke Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gazileri onuruna iftar yemeği verildi.

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu tarafından Öğretmenevinde düzenlenen iftar yemeğine Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke Garnizon Komutanı P. Albay Salih Büyük başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ulvi Atmaca ve Dernek yöneticileri ile şehit aileleri ve gaziler aileleriyle katıldı.

İftar yemeğinde Söke Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ulvi Atmaca ile Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu konuşma yaptı. İftar yemeğinde duayı Müftü Ahmet Yayla yaptırdı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:19 Kaynak: İHA
Söke Kaymakamlığı, Söke, Güncel
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