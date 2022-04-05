Son dakika! Söke'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Söke'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

05.04.2022 01:32

Son dakika haberi... Aydın'ın Söke ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'dan Didim istikametine giden Mehmet Can Aydemir'in kullandığı 45 HT 835 plakalı otomobil, Bağarası Caddesi'nden kavşağa çıkan Mehmet Ar idaresindeki 09 AAC 561 motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Mehmet Ar, ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika! Söke'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Son dakika! Söke'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Son dakika! Söke'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Söke'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Söke'de trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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