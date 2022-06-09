Söke'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Söke'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

09.06.2022 01:38
Söke'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 59 TS 235 plakalı minibüs ile Osman K'nin kullandığı 09 ABU 431 plakalı minibüs Söke-Milas kara yolu Bağarası kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü Osman K. ile yolcular Kader B, Esra Ö, Lütfiye Ş, Nazdar Ö ve Sidar Ö. yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Aydın'da bir kişiyi gasbeden 3 zanlı tutuklandı Aydın'da bir kişiyi gasbeden 3 zanlı tutuklandı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden şehitler için lokma hayrı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden şehitler için lokma hayrı
Kaynak: AA

Bağarası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söke'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:10 Yaprak toplamak isteyen yaşlı kadın, çıktığı asmadan düşerek yaşamını yitirdi
01:09 Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den iddialı pozlar
01:06 Meteoroloji uyardı: İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 41 ilde şiddetli yağış bekleniyor
00:22 Meksika-ABD sınırında uyuşturucu kaçakçılarının kullandığı 242 metre uzunluğunda bir narko-tünel bulundu
00:20 Avrupa'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, Yunanistan'a da sıçradı
23:51 Efes-2022 gece safhasında hedefler tam isabet vuruldu
23:49 Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı: İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüşüyoruz
23:44 Kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınırına AK Partili isimden itiraz geldi: Keyfi sınır, yeni sorunlar üretir
23:35 Rus devlet kanalı YPG/PKK elebaşını yayına çıkarttı
22:48 "En güzel kalçalı kadın" seçilen Suzy Cortez'den Shakira'yı yıkacak sözler: Pique bana hep mesaj atardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 01:45:13. #1.12#
SON DAKİKA: Söke'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement