Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 59 TS 235 plakalı minibüs ile Osman K'nin kullandığı 09 ABU 431 plakalı minibüs Söke-Milas kara yolu Bağarası kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araç sürücüsü Osman K. ile yolcular Kader B, Esra Ö, Lütfiye Ş, Nazdar Ö ve Sidar Ö. yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Söke'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika