Söke'de yanan 150 hektar alan, havadan görüntülendi - Son Dakika

Söke'de yanan 150 hektar alan, havadan görüntülendi

AYDIN'ın Söke ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp, ormana da sıçrayan ve 15 saatte güçlükle söndürülen yangında 150 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Söke'de yanan 150 hektar alan, havadan görüntülendi, System.String[]

AYDIN'ın Söke ilçesinde, tarım arazisinde çıkıp, ormana da sıçrayan ve 15 saatte güçlükle söndürülen yangında 150 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Küle dönen alan, havadan görüntülendi.

Söke'nin Akçakonak Mahallesi'ndeki atış poligonu bölgesindeki zirai alanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, zaman zaman hızı 45 kilometreye kadar çıkan rüzgarın da etkisiyle hızla yayılıp, yakındaki ormanlık alana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 56 arazöz, 14 su ikmal tankı, 8 ilk müdahale aracı, 6 dozer ve 340 orman işçisi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve personeli, bölgeye sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle tedirginlik yaşadı. Rüzgarın etkisiyle yayılan dumanlar, Söke'nin üzerini kapladı. Havanın kararmasıyla birlikte saat 19.00'da helikopter ve uçaklar ile müdahaleye ara verildi. Sadece karadan söndürme çalışmalarına devam edildi. Alevlerin tehdit ettiği Yenidoğan Mahallesi Özbey mevkisinde 90 ev, tedbir amacıyla gece boşaltıldı. Evlerine giremeyenlerin çoğu, endişe içinde söndürme çalışmalarını izlerken, bir bölümü ise ilçedeki yakınlarının yanına sığındı.

Vali Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve Söke Kaymakamı Soner Yılmaz da yangın alanına gelerek, inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı. Alevler, 15 saat sonra güçlükle kontrol altına alındı. Bu sabah, 1 helikopterin de kullanıldığı soğutma çalışmasıyla yangın, tamamen söndürüldü. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangının boyutu da ortaya çıktı. Alevlerin, küçük bölümü tarım arazisi olmak üzere toplam 150 hektar ormanlık alanı küle çevirdiği belirlendi. Yanan alan, havadan görüntülendi.

Öte yandan yangının, tarım arazisi yakınında alkol alan kişiler tarafından yakılan ateş ya da atılan sigara izmaritinden çıktığı sanılırken, jandarma soruşturma başlattı.


Söke'de yanan 150 hektar alan, havadan görüntülendi
Söke'de yanan 150 hektar alan, havadan görüntülendi
Söke'de yanan 150 hektar alan, havadan görüntülendi
Söke'de yanan 150 hektar alan, havadan görüntülendi
Söke'de yanan 150 hektar alan, havadan görüntülendi
Söke'de yanan 150 hektar alan, havadan görüntülendi
Söke'de yanan 150 hektar alan, havadan görüntülendi

Yangın, Aydın, Tarım, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:30 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Söke'de yanan 150 hektar alan, havadan görüntülendi - Son Dakika

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