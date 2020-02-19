Söke Kisir Çayı ıslah çalışmasında sona yaklaşıldı

AYDIN (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aydın'da yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve de derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.



Aydın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyan DSİ, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, diğer taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.



Kisir Çayı Islahı taşkınlardan koruyacak



"Aydın Büyük Menderes Nehri Mansap Yatak Islahı ve Sedde Güçlendirme ile Yan Dereler Yatak Islahı Makineli Toplu Çalışması" işi kapsamında Söke ilçesine bağlı Kisir Mahallesinde bulunan Kisir Çayı'nda DSİ 21. Aydın Bölge Müdürlüğü'nün idari imkanları ile 7 bin metrelik güzergahta çift taraflı olarak yapılmakta olan taş tahkimat çalışmasında sona yaklaşıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, kalan bin 650 metrelik güzergahta çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Kisir Çayı Islahı projesinin toplam maliyetinin 6 milyon TL olduğunu kaydeden Aydın, "Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte 10 bin 260 dekar zirai arazi ile Kisir, Pamukçular ve Nalbantlar olmak üzere 3 mahalleyi taşkınlardan koruyarak, vatandaşlarımızı tedirgin eden taşkın riski ortadan kaldırılarak, can ve mal güvenliği temin edilmiş olacaktır" dedi.



"Taşkınlarla mücadele çalışmalarımız büyük önem arz etmektedir"



Dünyada iklim değişikliği sebebiyle kuraklıkla beraber yağış rejiminin de değişmekte olduğuna dikkat Mevlüt Aydın, "Anlık kuvvetli yağışlar daha şiddetli, daha sık görülmekte ve bu sebeple de taşkın riski artmakta, olduğundan taşkın koruma projeleri büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz yarı kurak iklim kuşağında bulunduğu için su rezervuar miktarı sürekli değişiklik göstermektedir. Hem suyun israfını önlemek hem de taşkınları önlemek maksadıyla yürütülen projelerimiz yılın 12 ayı ekonomik imkanlar dahilinde devam etmektedir" şeklinde konuştu. - AYDIN