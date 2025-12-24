SOL Parti: Asgari Ücret Rezaleti!

(ESKİŞEHİR) - Asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesini rezalet olarak tanımlayan SOL Parti, Eskişehir Köprübaşı'nda basın açıklaması yaptı.

Asgari ücretin 28 bin 75 lira olarak belirlenmesine tepki gösteren SOL Parti Eskişehir İl Örgütü, Köprübaşı'nda basın açıklaması yaptı. SOL Parti'ye Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri de destek verdi. SOL Parti Eskişehir Örgütü adına basın açıklamasını okuyan Ezgi Can Ceylan, "Asgari ücret belirleme komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirerek asgari ücreti 28 bin 75 TL olarak açlık sınırının altında belirleyerek bir rezalete daha imza attı" dedi.

Ezgi Can Ceylan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de bir soygun düzeni kuruldu! Zenginler daha da zenginleşsin diye milyonlarca insan yoksulluğa itiliyor. Ülkenin yüzde 20'si servetin yüzde 80'ine hükmediyor; halk açlıkla boğuşuyor. Bu düzlemde; asgari ücret görüşmeleri, insanca yaşam talebiyle daha çok sömürme hırsının uzlaşamayacağını bugün bir kez daha gözler önüne seriyor! Asgari ücret görüşmeleri, açgözlü sermayenin emekçilere sefalet dayatmaktan başka bir amacı olmadığını gösteriyor! İnsanca yaşamak ve haklarımızı kazanmak için işçiler, köylüler, emekliler, tüm emekçiler olarak birleşerek mücadele etmekten başka bir yol yok! Uydurma enflasyon hedefinin asgari ücret çıtası olarak belirlenmesi ve asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesi on iki aylık soygun ve sefalet demektir.

"Türkiye asgari ücretliler ülkesine dönüştü"

Türkiye'de asgari ücretli çalışanların oranı yüzde 50'lere, asgari ücret civarında ücret alanların oranı ise yüzde 60-70'lere dayanmış durumdadır. Türkiye asgari ücretliler ülkesine dönüşmekte ve emekçi halk her geçen gün yoksullaşmaktadır. Asgari ücretin ortalama ücrete dönüştüğü bu tablo hesaba katıldığında bu tüm emekçiler için sefalet anlamına gelmektedir. Bir avuç sömürücü adına iktidarı yürütenlerin emekçilerin yüzünü güldürecek bir ücret belirleyemeyeceği açıktır.

"Servet Vergisi olmadan vergide adalet olmaz"

Fabrikalar, işyerleri işçi mezarlığına döndü. MESEM adı altında çocukların bedenleri bile sömürüye sürülüyor. İşçinin, emekçinin, köylünün, emeklinin, gencin kanını emen vampir bir düzen kurulmuş durumda. Eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı; ekmek, adalet ve insanca yaşam için birlikte mücadele etmeye, 'EmeğinTürkiye'sini birlikte kurmaya çağırıyoruz. Asgari ücret anayasada yer aldığı şekilde insanca bir yaşamı sağlayacak düzeye çekilmeli, enflasyondan kaynaklı tüm kayıplar ay ay telafi edilmelidir. Kaynakların sermayeye değil; halka, kadınlara, gençlere, çocuklara ve toplumsal ihtiyaçlara ayrıldığı emekçinin söz ve karar sahibi olduğu bir ülkeyi hep birlikte kuralım. Servet Vergisi olmadan vergide adalet olmaz. Dolaylı vergilerle emekçilerin cebine el uzatan bu düzene son verelim. Kaynakların, faize, silaha ve yandaş teşviklerine akmasına son verelim; ülkenin kaynakları eğitime, sağlığa, istihdama aktarılmalıdır. Eğitim, sağlık, yaşlı ve çocuk bakımı gibi temel hizmetler eşit, nitelikli ve parasız olmalıdır."