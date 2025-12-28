Soley'den Sıcacık Bir Dokunuş: Çalışan ve Çalışan Çocuklarının İsimleri Yeni Koleksiyonlarda Yaşam Buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
İsmet Özel

Soley'den Sıcacık Bir Dokunuş: Çalışan ve Çalışan Çocuklarının İsimleri Yeni Koleksiyonlarda Yaşam Buluyor

Soley\'den Sıcacık Bir Dokunuş: Çalışan ve Çalışan Çocuklarının İsimleri Yeni Koleksiyonlarda Yaşam Buluyor
28.12.2025 12:28  Güncelleme: 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin sevilen ev tekstili ve sofra markası Soley, son dönemde başlattığı anlamlı bir gelenekle dikkat çekiyor. Marka, yeni koleksiyonlarında bazı ürünlerine çalışan ve çalışanlarının çocuklarının isimlerini verme uygulamasına başladı. Böylece her yemek takımı, havlu ya da servis seti, sadece işlevsel bir ürün değil; aynı zamanda bir ailenin mutluluğunu taşıyan özel bir hikâyeye dönüşüyor.

Soley yönetimi bu fikri,

"Çalışanlarımız bizim en büyük değerimiz. Onların hayatlarındaki en kıymetli varlıkları olan çocuklarını da markamızın bir parçası yapmak istedik."

sözleriyle anlatıyor. Pandemi sonrası başlayan bu özel uygulama, hem şirket içinde büyük bir motivasyon yarattı hem de müşterilerden yoğun ilgi gördü.

İsimlerini Ekip Arkadaşları ve Çocuklardan Alan Ürünlerin Duygusal HikâyesiSoley'in bu uygulaması koleksiyonlarda da dikkat çekici şekilde hayat buluyor:

"Ceyda" Altın ve Gümüş Kenarlı Yemek Takımı & Kahve Fincan Takımı:Zarif çizgilere sahip 24 parça porselen set ve 12 parça porselen kahve fincan takımı adını Soley ailesinin bir çalışanından alıyor. Hem günlük sofralar hem özel davetler için tasarlanan takımlar, ince işçiliği ve modern duruşuyla öne çıkıyor.

"Pera" 5 Parça Servis Seti:Minimalist tasarımıyla modern sofralara hitap eden bu sade ve şık set, bir çalışan çocuğunun ismini taşıyor. Bugün Soley'in en çok tercih edilen servis ürünlerinden biri haline geldi.

"İzay" %100 Pamuk Mutfak Havlusu:Yumuşacık dokusu ve yüksek emiciliğiyle öne çıkan bu havlu, ekibin eski bir üyesine ithaf edilerek koleksiyona duygusal bir anlam katıyor.

Kalite, Sürdürülebilirlik ve Sevgi Bir Arada

Soley, tüm ürünlerinde olduğu gibi bu özel serilerde de kaliteden ödün vermiyor.Markanın koleksiyonlarında:

  • %100 Pamuklu Tekstiller
  • OEKO-TEX® Sertifikalı, Cilde Dost Kumaşlar
  • Uzun Ömürlü Porselenler
  • Çevre Dostu Üretim Prensipleri

ön planda tutuluyor. Bu kişisel dokunuş sayesinde Soley, müşterilerine yalnızca bir ürün değil, bir duygu, bir hikâye ve bir bağ sunuyor. Soley'in çalışan ve çalışan çocuklarının isimlerini ürünlerinde yaşatma geleneği, markanın yalnızca duygusal bir bağ kurmakla kalmadığını; aynı zamanda evlerin tüm yaşam alanlarına yayılan zengin bir ürün çeşitliliğini de ön plana çıkardığını gösteriyor. Markanın koleksiyonları, yalnızca yemek takımları ve mutfak tekstilleri ile sınırlı değil; yatak odasından banyoya, bebek ürünlerinden dekoratif yaşam aksesuarlarına kadar geniş bir dünyayı kapsıyor. Yatak odası kategorisinde %100 pamuk nevresim takımları, çarşaf ve pike modelleri, yatak örtüleri, yüksek kalite dokularıyla rahat bir uyku ortamı sunuyor. Lastikli çarşaflar, kullanım kolaylığı ve kusursuz oturumu ile öne çıkarken; yastık, yorgan ve battaniye seçenekleri konforu tamamlıyor. Dahası, tüm bu ürünleri düzenli tutmak için tasarlanan hurç çeşitleri, evlerde düzen ve estetik bütünlüğü bir arada sağlıyor. Banyo kategorisinde ise yüksek emiciliğe sahip havlular ve yumuşacık bornozlar, OEKO-TEX® sertifikalı yapılarıyla hem cilde dost hem de uzun ömürlü kullanıma uygun. Soley aynı zamanda bebek sahibi aileleri de unutmuyor. %100 pamuk kundak modelleri, miniklerin hassas cildine uyumlu yapılarıyla öne çıkıyor. Yaşam alanlarında ferahlığı ve şıklığı birleştirmek isteyenler için marka, çubuklu oda kokuları ve doğal içerikli sabunlar ile evlere kalıcı bir atmosfer katıyor. Böylece Soley, yalnızca bir tekstil markası olmaktan çıkıp, baştan uca konfor, estetik ve sürdürülebilirliği bir araya getiren bir yaşam stili sunuyor.

Gelenek 2026 Boyunca Devam Edecek

Soley, çalışanların ve çalışan çocuklarının isimlerini ürünlerde yaşatma geleneğini 2026 yılı boyunca yeni koleksiyonlarda da sürdürecek.Ev tekstilinden sofraya, bebek kundaklarından oda kokularına kadar geniş ürün yelpazesiyle markanın mesajı aynı:"Soley'de her ürün, kalitesinin yanında bir hikâye taşır."Evine konfor, zarafet ve sevgi katmak isteyenler için Soley koleksiyonları şimdi her zamankinden daha özel.Kalite, estetik, sürdürülebilirlik… Üstelik yürekten bir dokunuşla.Soley ile tanışmanın tam zamanı! https://www.soley.com.tr/

Son Dakika

Son Dakika İsmet Özel Soley'den Sıcacık Bir Dokunuş: Çalışan ve Çalışan Çocuklarının İsimleri Yeni Koleksiyonlarda Yaşam Buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dikkat çeken ziyaret Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
DMM’den “MHRS randevusu iptaline para cezası“ iddialarına yanıt DMM'den "MHRS randevusu iptaline para cezası" iddialarına yanıt
Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı Evde 5 kişinin ölü bulunduğu olayda sır perdesi kalktı
Tartıştığı babasını karnından bıçakladı Tartıştığı babasını karnından bıçakladı
38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı İstanbul’un yanı başında kar başladı 38 ilde sarı ve turuncu kodlu uyarı! İstanbul'un yanı başında kar başladı
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor
Bakan Yerlikaya duyurdu 156 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu! 156 göçmen kaçaklığı organizatörü yakalandı
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek Para transferinde yeni dönem Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

12:03
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı
11:21
Yüzyılın Konut Projesi’nde kritik tarih yarın İşte ilk kuranın çekileceği şehir
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir
10:57
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak
Mezarlar artık bir tık uzakta: İsteyen fotoğrafını görecek, isteyen dua okutacak
10:28
Okan Tüysüz’den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara’da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok
Okan Tüysüz'den uykuları kaçıracak uyarı: Marmara'da 7.2 ve üzeri depremin kaçarı yok
10:12
Otomotiv devinden radikal karar 50 yıllık model tarihe karışıyor
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
10:01
Rusya, Ukrayna’da 2 şehri ele geçirdi
Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi
09:37
İstanbul’da otel odasına baskın Yatağın altından kalaşnikof çıktı
İstanbul'da otel odasına baskın! Yatağın altından kalaşnikof çıktı
09:20
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı
08:47
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor Ekip son set gününde veda pastası kesti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti
07:38
Erdoğan talimatı verdi AK Parti’den Terörsüz Türkiye hamlesi
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2025 12:28:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Soley'den Sıcacık Bir Dokunuş: Çalışan ve Çalışan Çocuklarının İsimleri Yeni Koleksiyonlarda Yaşam Buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.