Mevlit ve İl Müftüsü Toprak tarafından dua okunmasının ardından cami çıkışında İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince programa katılanlara lokum, çikolata ve gülsuyu ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Solhan'da vefat eden İlçe Emniyet Müdürü Koç için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika

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