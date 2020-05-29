Solingen katliamının 27. yılında kurbanlar anıldı - Son Dakika

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni yapıldı.

Untere Werner Caddesi üzerindeki evlerinde 27 yıl önce yaşanan faciada 5 aile ferdini yitiren anne Mevlüde Genç ile baba Durmuş Genç'in bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında katılmadığı törene katliamda yaşamını yitirenlerin yakınları ile yetkililer katıldı.

Solingen Belediyesinin organize ettiği ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının uygulandığı anma töreninde, kundaklanan evin bulunduğu yerdeki anıtın önünde Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, törende yaptığı konuşmada, "27 yıl sonra aynı acıyı hissediyoruz ve bu yaşananların ne kadar büyük bir insanlık sınavı olduğunu bugün yine hissediyoruz ve yaşıyoruz." dedi.

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise 1993 yılında Solingen'de 5 insanın katledilerek emsalsiz bir suçun işlendiğini ve bu tarihin unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Kovid-19 salgınının bile böyle önemli bir anmayı iptal ettiremeyeceğini belirten Kurzbach, bu katliamın şehirlerinde herkesin dostça yaşamasına engel olamayacığını ifade etti.

27 yıl önce yakılan evden sağ kurtulan Kamil Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2 kızımı, 2 kız kardeşimi ve bir yeğenimi kaydettik. 27 yıl geçti ama sanki dün olmuş gibi hissediyoruz. Gelen herkese teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'ndan bir gün önce olay gerçekleşti. O telaşta kendimi dışarı atınca tekrar içeri girme fırsatım olmadı maalesef." ifadelerini kullandı.

5 yakınını kaybeden Mevlüde ve Dursun Genç'in 20 yaşındaki torunu Özlem Genç ise "Bu sene Hanau'da yine bir ırkçı saldırı yaşandı ve bu acıları tekrar yaşadık. Beraber olalım, birbirimizi sevip sayalım. Birbirimizle dayanışma içinde olalım. Bu toplumun bir parçasıyız. Birlik ve beraberlik içinde hep birlikte yaşamalıyız." şeklinde konuştu.

Solingen katliamında hayatını kaybeden 5 Türk için ırkçılık karşıtı anıtın önüne çiçekler konarak saygı duruşunda bulunuldu.