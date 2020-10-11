SOLOTÜRK Mudanya Mütarekesi için uçtu - Son Dakika

- SOLOTÜRK Mudanya Mütarekesi için uçtu

Mudanya Mütarekesi'nin 98'inci yılına coşkulu kutlama

BURSA - Mudanya Mütarekesi'nin 98. yıldönümü dolayısıyla SOLOTÜRK ekibinin Mudanya sahilinde yaptığı gösteri büyük ilgi topladı.

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Mudanya Mütarekesi'nin 98'inci yıldönümü kutlamaları devam ediyor. Türk semalarını korumaya kendini adayan Türk Hava Kuvvetleri'nin gökyüzündeki sarsılmaz gücü SOLOTÜRK ekibinin yaptığı gösteri tam not aldı. Yüzlerce vatandaşın izlediği gösteride F16 savaş uçağı ile yapılan akrobatik hareketler nefes kesti.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gösterinin sonunda kısa bir konuşma yaparak, "Bugün çok mutluyuz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. 11 Ekim 1922'de barışın imzalandığı Mudanya Mütarekesi'nin 98'nci yıldönümüdür. SOLOTÜRK bizimle oldu. Mudanya'da bu barış duygularını bütün hemşerilerimizle birlikte coşkuyla yaşadık. Pandemi sürecine rağmen vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Bu Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk sevgisidir. Göreve geldiğimiz günden beri başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimiz emanetlerini bizde coşku ile yaşıyoruz. Bu dünya var olduğu sürece onların emanetleri yaşayacaktır. Bugün buradaki ilgiden de ayrıca memnun kaldık" dedi.