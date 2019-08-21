Son Dakika Haberleri: SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri
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SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri

20 dakika önce

SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteriTürk Hava Kuvvetleri'nin gösteri uçağı SoloTürk, Rize semalarında nefes kesen gösteri düzenledi.

SoloTürk'ten Rize semalarında nefes kesen gösteri
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri uçağı SoloTürk, Rize semalarında nefes kesen gösteri düzenledi. İzleyenler, F-16 uçağının alçak uçuşu sırasında büyük heyecan yaşarken, bu anları da cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
Rize Valiliği ve Rize Belediyesi'nce ortaklaşa düzenlenen etkinlik kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri uçağı SoloTürk'ün gerçekleştirdiği gösteri nefesleri kesti. Sahil dolgu alanında gerçekleşen gösteri, kent sakinlerince ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle, alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Sahili dolduran vatandaşlar, gösteri anlarını da cep telefonlarının kameralarıyla görüntülemeye çalıştı.
Türk Hava Kuvvetleri, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:05 Kaynak: DHA
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