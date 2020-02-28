Soma'da İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan askerler için mevlit programı düzenlendi.

İnönü Mahallesi sakinlerinin organize ettiği program, cuma namazının ardından Mevlana Camisi'nde düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlit okunmasının ardından pilav hayrı yapıldı.

Mahalle sakinlerinden Fatih Avcı, "Dün gece Suriye'de askerlerimize yapılan elim saldırı bizi kahretti. Şehitlerimiz için böyle bir düşüncemiz vardı. Dün geceden sonra hemen yapmayı istedik. Büyük bir acı yaşadık, çok üzüldük. Hayrımız için kendi aramızda para topladık kimseden destek almadık. Allah şehitlerimiz için yaptığımız hayrı kabul etsin." dedi.

Programa Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da katıldı.