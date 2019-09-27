Soma'da okul kantinlerine denetim

Soma Belediyesi zabıta ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde okul kantinlerini denetledi.

Soma Belediyesinden yapılan açıklamada, 19 okul kantininde yapılan denetlemelerde, 3 okul kantinine gazlı içecek sattıkları için uyarı cezası verildiği, 2 okul kantini işletmecisine de ruhsatı olmadığı için cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan denetimlerde öncelikle "İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı" kontrollerinin yapıldığı kantinlerde çalışanların hijyen eğitim belgeleri, iş önlüğü giyip giymedikleri, fiyat listeleri, kantinin genel temizliği, rafların temizliği, tost makinesi, ızgara gibi ekipmanların temizliği, gıda ve temizlik malzemelerinin muhafaza şartları, raflarda satışa sunulan tüm gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve gıda ürünlerinin etiketli olup olmadığı kontrol edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, gazlı içecek satan kantinlere uyarı cezası verildiği belirtilerek şu bilgiler verildi:

"Gıda mühendislerinin de katıldığı denetimlerde, kantinlerde ayrıca doğal maden suları hariç enerji yoğunluğu yüksek besin değeri düşük olan enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler ile kızartma ve cips satışlarının yapılmaması istendi. Bunların yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı süt, ayran, yoğurt, meyve suyu, taze sıkılmış meyve suyu ve tane ile satışı yapılabilen meyvelerin bulundurulması konusunda kantin işletmecileri bilgilendirildi."