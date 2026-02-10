Soma'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Manisa'nın Soma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede belirlenen iki adrese baskın düzenledi.
Yapılan aramalarda 310 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 700 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
