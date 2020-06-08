Soma'dan 7 kente 170 bin ton kömür gönderilecek

Manisa'nın Soma ilçesinden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından dağıtılmak üzere 7 kente kömür sevkiyatı başladı.

Kömür sevkiyatı dolayısıyla Soma Nakliyeciler ve Motorlu Taşıtlar Kooperatifinde düzenlenen törende kurban kesilip dua edildi.

Kooperatif Başkanı Mehmet Yağcı, burada yaptığı konuşmada 2020 yılının ilk etabında 170 bin ton kömürün İzmir'den başlanarak 7 ile gönderileceğini belirtti.

Sezonun hayırlı olmasını dileyen Yağcı, emeği geçenlere de teşekkür etti.

Yapılan duanın ardından kamyonlar İzmir'e hareket etti.

Törene, Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyit İşletmeleri Müessese Müdürü İsmail Ceran ve ilgililer katıldı.