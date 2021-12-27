Üye Girişi
Somali Başbakanı'ndan orduya "hükümetin emirlerine uyun" çağrısı - Son Dakika

Somali Başbakanı'ndan orduya "hükümetin emirlerine uyun" çağrısı

27.12.2021 15:56
Somali Başbakanı'ndan orduya "hükümetin emirlerine uyun" çağrısı

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu tarafından kendisinin "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa alınması kararı sonrası orduya, hükümetin emirlerine uyması çağrısı yaptı.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu tarafından kendisinin "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa alınması kararı sonrası orduya, hükümetin emirlerine uyması çağrısı yaptı.

Yerel basındaki habere göre Roble, "Silahlı Kuvvetleri, direkt olarak hükümetten ve Başbakan'dan emir almaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Emirlerine karşı çıkanlara karşı derhal harekete geçeceğinin altını çizen Başbakan Roble, askeri güçlerin, hükümetin ve kendisinin emirlerine uymasını istedi.

Roble ayrıca Cumhurbaşkanı Muhammed Fermacu'yu, yasa dışı şekilde görevde kalmak için seçimleri ertelemekle suçladı.

Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında siyasi kriz derinleşiyor

Somali'de cumhurbaşkanı seçiminin 8 Şubat'ta yapılamaması nedeniyle Başbakan Roble ile Cumhurbaşkanı Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Fermacu, Başbakan Roble ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Abas Amin Ali'yi "yolsuzluk" ve "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla açığa almıştı.

Roble'nin anayasal görevini yerine getirdiği altı çizilen açıklamada, kendisinin ülkeyi barışçıl bir seçime götürmek için tüm adımları attığı vurgulanmıştı.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken, Başbakan Roble ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı olarak ertelediğini savunuyor.

Halk Meclisi seçimleri 16 Kasım'da başlamıştı. Somali'de muhalif cumhurbaşkanı adayları ise ülkede süren meclis seçimlerinin şeffaflıktan yoksun olduğunu belirterek, 1 Aralık'ta boykot kararı aldıklarını duyurmuştu.

Somali'de seçim sistemi

Ülkede meclis ve cumhurbaşkanı seçimleri peş peşe yapılıyor.

Meclisin, "Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseyleri tarafından belirleniyor.

Seçilen meclis üyeleri hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

Seçimlerde kendine has kabile sistemini uygulayan Somali'de, bu seçimlerde "bir kişi bir oy" ilkesiyle tüm vatandaşların oy kullanması planlanıyordu ancak başarılamadı.

"4,5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetilen Somali'de, ülkenin 4 büyük kabilesi eşit sayıda, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında seçtiği vekilleri, meclise gönderiyor.

Somali'de, cumhurbaşkanı adayları arasında iki eski cumhurbaşkanı, bir başbakan ve bir de meclis başkanı bulunuyor.

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, Yolsuzluk, Başbakan, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali Başbakanı'ndan orduya 'hükümetin emirlerine uyun' çağrısı - Son Dakika


Fatih Terim'e yeni Kerem bulundu! Fatih Terim'e yeni Kerem bulundu!         
15:58
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı         
15:51
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı         
15:36
Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı         
14:55
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
İşten atılan kadından çirkin intikam! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotoğrafını cinsel içerikli sitelerde paylaştı İşten atılan kadından çirkin intikam! Patronunun 6 yaşındaki kızının fotoğrafını cinsel içerikli sitelerde paylaştı         
10:41
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
15:51 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
15:46 Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem
15:45 ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var
15:41 Yılbaşını evinizde mi kutlayacaksınız? İşte size yılbaşı sofrası için minik tüyolar
15:30 Taliban'dan bir yasak daha: Afganistan'da kadınların tek başına uzun yolculuğa çıkması yasak
15:23 Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı
14:54 Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler
14:54 Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı
14:45 Kalp Yarası'nda bugün: Adnan ölüyor, Yaman intikam için harekete geçiyor
14:39 Son Dakika: İçişleri'nden 20 bin 863 personelle kaçak içki operasyonu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 16:03:13. #1.12#
SON DAKİKA: Somali Başbakanı'ndan orduya "hükümetin emirlerine uyun" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement