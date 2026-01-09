Somali Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Somali Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Tepki

09.01.2026 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Mahmud, İsrail'in Somaliland'ı tanımasına karşı çıkıp Somali'nin egemenliğini savundu.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İsrail'in Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini tanımasına ilişkin, yabancı ülkelerin imzaladığı hiçbir belgenin egemenliklerini zedeleyemeyeceğini vurguladı.

Somali Ulusal Televizyonunda yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkesinin egemen ve bölünmez bir devlet olduğunu, dış müdahale ya da siyasi baskılara karşı kararlı duruşunu sürdüreceğini söyledi.

Mahmud, İsrail'in Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini tanımasına ilişkin, yabancı ülkelerin imzaladığı hiçbir belgenin birliklerini ve egemenliklerini zedeleyemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Mahmud, "Somali, özgür ve birleşik bir ülkedir. Topraklarımız, İsrail tarafından yazılan ya da Netanyahu tarafından imzalanan herhangi bir mektupla bölünemez. Bu tür belgelerin ülkemizde hiçbir hukuki ya da siyasi karşılığı yoktur." dedi.

İsrail'in uluslararası alanda giderek yalnızlaştığına dikkati çeken Mahmud, Netanyahu'nun küresel ölçekte yoğun eleştirilerle karşı karşıya bulunduğunu söyledi.

İsrail'in Somali ve Afrika Boynuzu'ndaki nüfuzunu artırma çabalarının bölgesel istikrar açısından risk taşıdığı uyarısında bulunan Mahmud, bu tür girişimlerin güvenliği olumsuz etkileyebileceğini dile getirdi.

Sool bölgesinde 2023'te özellikle Las Anod kentinde yaşanan çatışmalara da değinen Cumhurbaşkanı Mahmud, bu olayların kuzey bölgelerdeki mevcut yönetim yapısının barışı sağlama konusundaki yetersizliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Mahmud, federal hükümetin diyalog ve uzlaşı için girişimlerde bulunduğunu ancak bu çabaların karşılık bulmadığını söyledi.

Somaliland yönetimi ile Etiyopya arasındaki mutabakat zaptı, Somali'nin egemenliğine aykırı

Cumhurbaşkanı Mahmud, Somaliland yönetimi ile Etiyopya arasında imzalanan mutabakat zaptını (MoU) da eleştirerek, Somali'nin egemenliğine aykırı olduğunu ve hukuka uygun olmadığını belirtti.

Yapıcı görüşmeler sürerken böyle bir adımın atıldığını dile getiren Mahmud, bunun ulusal birlikle bağdaşmadığının altını çizdi.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesinin dış aktörler tarafından tanınma arayışlarını da değerlendiren Mahmud, bu tür girişimlerin Somali halkının çıkarlarına hizmet etmediğinin altını çizdi.

Somali'nin toprak bütünlüğünü ve bölgesel barışı zedeleyebilecek her türlü anlaşma ve ittifaka karşı olduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkesinin birlik, bağımsızlık ve bölgesel istikrar konusundaki kararlılığını yineledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, İsrail, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Tepki - Son Dakika

Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor
14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:35:54. #7.11#
SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.