Somali'de 4 AMISOM üssüne saldırı yapıldı - Son Dakika

Somali'de 4 AMISOM üssüne saldırı yapıldı

05.12.2020 17:15
Somali'de 4 AMISOM üssüne saldırı yapıldı, System.String[]

Somali'deki Afrika Birliği Misyonuna (AMISOM) ait 4 askeri üsse kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Somali'deki Afrika Birliği Misyonuna (AMISOM) ait 4 askeri üsse kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Somali'nin güneyindeki Afrika Birliği Misyonuna (AMISOM) ait 4 askeri üsse kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Somali medyasında yer alan haberlere göre, saldırılar Kenyalı ve Ugandalı askerlerin bulunduğu Abdalla Birole, Dhobley, Janale ve Elasha kasabaları yakınlarındaki AMISOM üslerine düzenlendi. Saldırılar da ölen veya yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Somali'den ABD askerlerinin bir kısmının gelecek yıla kadar geri çekilmesi yönünde emir verdiğini aktarılmıştı. ABD, Somali'de faaliyet gösteren terör örgütü Eş-Şebab'a karşı verilen mücadele kapsamında daha önce yaklaşık 700 askerini Somali'ye göndermişti. - MOGADİŞU

Amerika Birleşik Devletleri, Saldırı, Afrika, Somali, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Somali'de 4 AMISOM üssüne saldırı yapıldı - Son Dakika


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