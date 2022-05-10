Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi için rekor başvuru - Son Dakika
Üye Girişi

Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi için rekor başvuru

10.05.2022 12:05
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi için rekor başvuru

Somali'de pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için rekor başvuru yapıldı.

Somali'de pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için rekor başvuru yapıldı.

Seçim Komisyonu, yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiye kadar 1'i kadın 32 adayın kayıt yaptırdığını duyurdu.

Başvuranlar arasında mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da yer alırken, aday başvuru işlemleri bugün son bulacak.

Öte yandan, seçimlerin yapılacağı alanda güvenliği, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonunun sağlayacağı açıklandı.

275 sandalyeli Halk Meclisi ve 54 üyeli Senato, pazar günü ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni ismi belirleyecek.

Seçimlerde mevcut ve eski cumhurbaşkanlarının yanı sıra eski Başbakan Hasan Ali Hayri ve Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Deni de öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor.

YORUMLAR
500
Bursa Valisi Canpolat, Celal Bayar'ın evinin restorasyonunu gecikmesine tepki gösterdi: Bak düzeltmezseniz, beni ağır konuşturmayın Bursa Valisi Canpolat, Celal Bayar'ın evinin restorasyonunu gecikmesine tepki gösterdi: Bak düzeltmezseniz, beni ağır konuşturmayın Xi, Gençlik Birliğinin İleri Düzeydeki Doğasını Korumak İçin Öz Reformunun Önemini Vurguladı Xi, Gençlik Birliğinin İleri Düzeydeki Doğasını Korumak İçin Öz Reformunun Önemini Vurguladı

Muhammed Abdullah Fermacu, cumhurbaşkanı, Somali, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi için rekor başvuru - Son Dakika


Son Dakika

12:00 888 kişi, Gezi Davası'nda alınan karara isyan etti! "Biz de suçluyuz" diyerek savcılığa ihbarda bulundular
11:57 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suriyeli açıklaması: Türk vatandaşlığına geçenlerin sayısı 200 bin 950 oldu
11:52 Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, askere gidiyor
11:44 Yetenek Sizsiniz'de olağanüstü anlar! Ateşler saçarak sahneden kayboldu, konuklar doldu kaldı
11:32 Alparslan: Büyük Selçuklu dün akşam yayınlandı: Biruni'nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıklarına başladı
11:18 Bahçeli iki dönem milletvekili yaptığı Ümit Özdağ'a şunları söyledi: Densiz, terbiyesiz, alçak
11:03 Bakan Soylu'dan Yeni E-sürücü belgesi açıklaması! Bir ilk olacak diyerek duyurdu
11:01 Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu'na yüklendi: Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorsa istifa etsin
10:56 5 bin kişiye soruldu, bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz: Millet İttifakı yüzde 42,5 ile önde, İYİ parti yüzde 18'i aştı
10:48 Ölen yakınlarını zikirle uğurladılar! Herkes mezarın üzerindeki doğum tarihine takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 12:12:57. #1.11#
SON DAKİKA: Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi için rekor başvuru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement