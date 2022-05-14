Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi başkentte "sokağa çıkma" yasağı uygulanacak - Son Dakika
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Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi başkentte "sokağa çıkma" yasağı uygulanacak

14.05.2022 10:00
Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi başkentte "sokağa çıkma" yasağı uygulanacak

Somali'de yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, bu akşamdan geçerli olmak üzere, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Somali'de yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi, bu akşamdan geçerli olmak üzere, başkentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Somali polisinden yapılan açıklamaya göre, seçimin yapılacağı başkent Mogadişu'da cumartesi 21.00'den pazartesi 06.00'ya kadar geçerli olmak üzere sokağa çıkmak yasaklandı.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın muhtemel saldırılarını önlemek için alınan karar, seçimin sabote edilmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda seçimlerin yapılacağı Aden Adde Havalimanı'na çıkan tüm yollara güvenlik noktaları kurulurken, sivil halkın bölgeye yaklaşmasına müsaade edilmiyor.

Şehirde 1,5 yıl ertelenen seçimler nedeniyle endişeli bekleyiş hakim. Yaklaşık 40 cumhurbaşkanı adayı arasında görev başındaki isim Muhammed Abdullah Fermacu, eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed, eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Dani öne çıkıyor.

Yarışın bu 4 isim arasında geçmesi beklenirken, cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan diğer önemli isimler arasında eski Başbakan Hasan Ali Hayri ve Wadajir Partisi lideri Abdirahman Abdishakur da bulunuyor.

Yarın yapılacak seçimde yeni cumhurbaşkanının 329 milletvekilinin üçte ikisinin oyunu alması gerekirken, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde seçim 2. tura kalacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi başkentte 'sokağa çıkma' yasağı uygulanacak - Son Dakika


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