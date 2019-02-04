Son Dakika Haberleri: Somali'de Dubai Merkezli Liman İşletmesi Şirketinin Sorumlusu Öldürüldü

Somali'de Dubai Merkezli Liman İşletmesi Şirketinin Sorumlusu Öldürüldü

1 saat önce

Somali'de Dubai merkezli liman işletme şirketinin sorumlusu öldürüldü.

Somali'de Dubai Merkezli Liman İşletmesi Şirketinin Sorumlusu Öldürüldü, System.String[]
Somali'de Dubai merkezli liman işletme şirketinin sorumlusu öldürüldü.

Somalinin Putland eyaleti Bosaaso limaninda Dubai merkezli Dubai uluslararası liman şirketi "DPworld" Bosaaso limanı sorumlusu Paul Anthony Farmosa açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Puntland eyaletinin Bosaaso limanında meydana geldi. Sabah limana gelen silahlı bir kişi DPworld bosaaso limanı sorumlusu Paul Anthony Farmosa'nın yanına gelerek ateş açtı. Paul, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği ifade edilen zanlı da polise tarafından yaralı olarak ele geçirilerek gözaltına alındı. Olayın bir terör olayı olup olmadığını de araştırılıyor.

DPworld liman işletmeciliği şirketi Somali'de Somaliland ve Putland Eyaletlerin Barbara ve Bosaaso limanlarını yönetiyor. - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:47 Kaynak: İHA

Somali, Dubai, 3. Sayfa
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