Somali'de Dubai Merkezli Liman İşletmesi Şirketinin Sorumlusu Öldürüldü
1 saat önce
Somali'de Dubai merkezli liman işletme şirketinin sorumlusu öldürüldü.
Somali
'de Dubai
merkezli liman işletme şirketinin sorumlusu öldürüldü.
Somalinin Putland eyaleti Bosaaso limaninda Dubai merkezli Dubai uluslararası liman şirketi "DPworld" Bosaaso limanı sorumlusu Paul Anthony
Farmosa açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Puntland
eyaletinin Bosaaso limanında meydana geldi. Sabah
limana gelen silahlı bir kişi DPworld bosaaso limanı sorumlusu Paul Anthony Farmosa'nın yanına gelerek ateş açtı. Paul, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği ifade edilen zanlı da polise tarafından yaralı olarak ele geçirilerek gözaltına alındı. Olayın bir terör olayı olup olmadığını de araştırılıyor.
DPworld liman işletmeciliği şirketi Somali'de Somaliland ve Putland Eyaletlerin Barbara ve Bosaaso limanlarını yönetiyor. - MOGADİŞU
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:47 Kaynak: İHA
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