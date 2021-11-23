Somali'de kadın istihbaratçı Tahlil'in öldürülmesinden Eş-Şebab sorumlu tutuldu - Son Dakika

Somali'de Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble arasında siyasi krize neden olan kadın istihbaratçı İkran Tahlil'in (25) kaçırılıp öldürülmesinden, Eş-Şebab terör örgütü sorumlu tutuldu.

Yerel basındaki habere göre, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatında (NISA) çalışan İkran Tahlil için oluşturulan komisyon, yürütülen soruşturmanın sonucuna ilişkin basına açıklama yaptı.

Açıklamada, NISA'da görevli Fahad Yassin, Yassin Farey, Abdullahi Kulane, Asma Yusuf ve Abdiqani Wadna Qabad'ın da sorgulandığı belirtildi.

Tahlil'in kaçırılıp öldürülmesinden NISA üyelerinin sorumlu olduğuna dair herhangi bir kanıta rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, Eş-Şebab tarafından kaçırılan Tahlil'in daha sonra infaz edildiği kaydedildi.

Tahlil, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki evine yakın bir yerde 26 Haziran'da kaçırılmıştı.

Tahlil'in kaçırılmasıyla ilgili 2 Eylül'de açıklama yapan NISA, olayda Eş-Şebab'ın parmağı olduğunu öne sürmüştü. Örgüt ise iddiaları reddetmişti.

Olayla ilgili 13 Eylül'de soruşturma komisyonu kurulmuştu.