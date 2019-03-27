Somali'de Konvoya Bombalı Saldırı
1 saat önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da yol kenarına yerleştirilen bombanın bir konvoyun geçişi sırasında patlaması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da yol kenarına yerleştirilen bombanın bir konvoyun geçişi sırasında patlaması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Saldırının yaşandığı Warta Nabadda bölgesindeki yöre sakinleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Banadir bölgesi yöneticilerine ait bir konvoyun geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak ettiğini belirtti.
Bölgede yaşayan Muhammed İbrahim
, saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Olay yerinde biri asker, 3 kişinin cansız bedenini gördüm." ifadesini kullandı.
Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üslendi.
Eş-Şebab'ın hafta sonu Mogadişu'daki iki bakanlığın yer aldığı bir binaya düzenlediği saldırıda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:14 Kaynak: AA
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