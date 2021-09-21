Somali'de, siyasi krize neden olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yasin'in döndüğü iddiası - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Somali'de siyasi krize neden olan ve Cibuti'de gözaltına alındığı öne sürülen Ulusal Güvenlik Danışmanı Fahad Yasin'in ülkesine döndüğü iddia edildi.

Yerel basındaki habere göre, Yasin, özel uçakla Somali'nin başkenti Mogadişu'ya indi.

Somali'ye döndüğü öne sürülen Yasin'in uçağı ve uçuş güzergahı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Eski İstihbarat Başkanı Yasin, kadın istihbaratçı İkran Tahlil'in ölümü sonrası Başbakan Muhammed Hüseyin Roble tarafından 6 Eylül'de görevden alınmıştı.

Yasin'in görevden alınmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, yeni istihbarat başkanı atayarak, Yasin'i de Ulusal Güvenlik Danışmanı yapmıştı.

Yetki kavgası haftalardır sürüyor

Ülkede sene başında yapılması planlanan seçimlerin defalarca ertelenmesi sonrası muhalifler Fermacu'yu Cumhurbaşkanı olarak tanımadıklarını duyurmuş, Fermacu, tansiyonu düşürmek için seçim sürecini yönetme yetkisini Başbakan'a vermişti.

Fermacu ve Roble arasında haftalardır devam eden yetki tartışması ülkede tansiyonu yeniden yükseltirken, iki yönetici de birbirini anayasaya aykırı davranmakla suçluyor.