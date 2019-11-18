Son Dakika Haberleri: Somali'den BMGK'nin silah ambargosu kararına tepki
Son Dakika Güncel Somali'den BMGK'nin silah ambargosu kararına tepki - Son Dakika

Somali'den BMGK'nin silah ambargosu kararına tepki

6 saat önce

Somali, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ülkeye uyguladığı silah ambargosunu uzatma kararına tepki gösterdi.

Somali'den BMGK'nin silah ambargosu kararına tepki, System.String[]

Somali, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ülkeye uyguladığı silah ambargosunu uzatma kararına tepki gösterdi.

Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Abdisaid Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, ambargonun Somali'nin terörü yok etmek için ihtiyaç duyduğu askeri yeterliliği sağlamasını kısıtladığını belirtti.

Ülkenin terör örgütü Eş-Şebab'la daha iyi mücadele etmek için ordusunu güçlendirmek istediğini vurgulayan Ali, bunun için yaptırımların bir an önce kalkması gerektiğini kaydetti.

Ali, "Somali'nin bazı dostları Somali halkını desteklemek ve askeri birlikleri donatmakla değil ülkeye daha fazla yaptırım getirmekle meşgul." ifadesini kullandı.

Karara tepki gösteren Somali'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman da silah ambargosunun artık miladını doldurduğunu ve kararın sahadaki pozitif gerçeklerle örtüşmediğini söyledi.

İngiltere'nin talebiyle gündeme alınan ve Somali'ye yönelik silah ve kömür ticareti ambargosunun uzatılmasını öngören karar tasarısı, BMGK'de 12 üyenin oyuyla cuma günü kabul edilmişti.

Rusya, Çin ve Ekvator Ginesi, tasarıya çekimser oy kullanmıştı.

BMGK, ordudaki silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin Eş-Şebab'ın eline geçmesini önlemek amacıyla Somali'ye 1992'den bu yana silah ambargosu uyguluyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor
Kader Buse'nin babasından yürek burkan paylaşım Dışişleri Bakanlığı, Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimini kınadı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi: Farklı makama oynamak hata

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 17:54:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'den BMGK'nin silah ambargosu kararına tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]