Somali'den BMGK'nin silah ambargosu kararına tepki

Somali, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ülkeye uyguladığı silah ambargosunu uzatma kararına tepki gösterdi.

Somali Ulusal Güvenlik Danışmanı Abdisaid Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, ambargonun Somali'nin terörü yok etmek için ihtiyaç duyduğu askeri yeterliliği sağlamasını kısıtladığını belirtti.

Ülkenin terör örgütü Eş-Şebab'la daha iyi mücadele etmek için ordusunu güçlendirmek istediğini vurgulayan Ali, bunun için yaptırımların bir an önce kalkması gerektiğini kaydetti.

Ali, "Somali'nin bazı dostları Somali halkını desteklemek ve askeri birlikleri donatmakla değil ülkeye daha fazla yaptırım getirmekle meşgul." ifadesini kullandı.

Karara tepki gösteren Somali'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Abukar Dahir Osman da silah ambargosunun artık miladını doldurduğunu ve kararın sahadaki pozitif gerçeklerle örtüşmediğini söyledi.

İngiltere'nin talebiyle gündeme alınan ve Somali'ye yönelik silah ve kömür ticareti ambargosunun uzatılmasını öngören karar tasarısı, BMGK'de 12 üyenin oyuyla cuma günü kabul edilmişti.

Rusya, Çin ve Ekvator Ginesi, tasarıya çekimser oy kullanmıştı.

BMGK, ordudaki silah, mühimmat ve bomba yapımında kullanılan malzemelerin Eş-Şebab'ın eline geçmesini önlemek amacıyla Somali'ye 1992'den bu yana silah ambargosu uyguluyor.